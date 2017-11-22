أمير نجران يطلع على تقرير نادي حبونا

اطلع صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، أمير منطقة نجران، على خطة تنمية وتفعيل نادي حبونا، ومراحل تأسيسه، منذ موافقة مجلس الوزراء على الترخيص للنادي، واعتماد مجلس الإدارة في 10/11/1436هـ، وذلك في تقرير عرضه رئيس مجلس إدارة النادي، ناصر بن صالح أبالطحين، بحضور مدير مكتب الهيئة العامة للرياضة بالمنطقة، عبدالله بن علي آل شيبان.

وأشاد سموه بالمشاركات الوطنية والاجتماعية التي أثراها النادي، في تكريم أبطال الحد الجنوبي، وفي حفل اليوم الوطني، فيما استعرض تقريرًا مصورًا عن منشآت ومرافق النادي، ومشاركات فريق كرة القدم، بكل الفئات، في بطولات المنطقة ودوري المناطق، حاثًا على رفع سقف الطموح، والعمل للمنافسة في مستويات أعلى.