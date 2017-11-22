السفير قطان يرحب بالمشاركين في مؤتمر (خير أمة) الدولي الأول في ماليزيا

رحب سفير خادم الحرمين الشريفين لدى ماليزيا الأستاذ محمود بن حسين قطان بجميع المشاركين في المؤتمر الدولي الأول تحت عنوان ( خير أمة ) والذي ترعاه المملكة العربية السعودية ممثلة في وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في العاصمة الماليزية كوالالمبور خلال الفترة ما بين ٢٥-٢٦ نوفمبر الجاري بمشاركة وزراء ومسؤولين ودعاه يزيد عددهم عن ( 1200 ) شخص من المملكة وماليزيا وإندونيسيا واليابان وبروناي والفلبين وسنغافوره والصين وتايلند .

وقال سفير خادم الحرمين لدى ماليزيا محمود بن حسين قطان أنه تم إطلاق منصة المؤتمر الذي سيقام تحت شعار ”منهج أهل السنة يوحد دول آسيان“ ويستهدف مسلمي أهل السنة في دول جنوب شرق آسيا، وسيقدم خلال جلساته أكثر من ٣٠ ورقة علمية باللغات العربية والانجليزية والملايوية.

وأضاف أنه يقوم على تنظيم هذا المؤتمر عدة جهات منها مكتب الشؤون الخاصة بمجلس الوزراء الماليزي (جاسا)، ووزارة الاعلام والاتصالات الماليزية، ومنظمة الخادم الماليزية، والجمعية العلمية الماليزية، وجامعة التكنولوجيا الماليزية. ويدعم هذا المؤتمر مكتب رئيس الوزراء الماليزي للشؤون الدينية ووزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية .

وبيّن سفير خادم الحرمين الشريفين في ماليزيا محمود بن حسين قطان أن رعاية المملكة لهذا المؤتمر تأتي وفقا لنهجها الوسطي المعتدل الذي تنهجه وتسير عليه ولغرض إظهار الصورة الحقيقية للإسلام وبيان منهج أهل السنة والجماعة والرد على الشبهات التي تثار حول الإسلام ، ودحض تهمة التطرّف وإنكارها، وإظهار وسطية أهل السنة واعتدالهم .

ونوّه قطان إلى أن اختيار ماليزيا لإقامة هذا المؤتمر يأتي بناء خبراتها وموقفها المعتدل والوسطي في قضايا العالم الإسلامي وأيضا احتضانها مركز الملك سلمان للسلام العالمي وأعرض تثبيت مفاهيم الوسطية والاعتدال، ونشر ثقافة الإسلام الوسطي في دول الأسيان .