نائب وزير النقل يتفقّد طرق حائل ويحذر المقصرين

تفقد نائب وزير النقل المهندس سعد بن عبد العزيز الخلب سير العمل في عدد من مشاريع منطقة حائل، خلال زيارته الرسمية للمنطقة التي التقى فيها صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعد بن عبد العزيز أمير منطقة حائل، وشاركه تدشين قطار حائل ومحطة الركاب.

ووقف نائب وزير النقل على نفق النقرة، أحد أهم المشاريع التي تقوم الوزارة بتنفيذها بمنطقة حائل، واطلع على إنجاز منفذ المشروع والتقدم الذي أحرزه، وشدّد معاليه على مضاعفة الجهد وتكثيف العمل في المشروع لإنهاء الأعمال وفق المخطط له، ليسهم في فكّ الاختناقات المرورية وانسيابية حركة السير على الطريق الدائري الغربي وسهولة التنقل بين الأحياء.

كما قام المهندس الخلب بجولة في مشروع تقاطع المطار، على الطريق الدائري، والذي سبق أن وجّه معاليه خلال زيارته التفقدية السابقة للمنطقة بسحب المشروع من المقاول المتعثر وإسناد العمل إلى مقاول آخر

وفي ختام جولته قدم نائب وزير النقل شكره للقيادة الرشيدة على الدعم الكبير الذي يلقاه قطاع النقل بمنطقة حائل وكافة مناطق المملكة، لافتاً إلى أن الوزارة لن تتهاون أو تتراخى في التعامل مع المقصرين حرصاً على خدمة المواطن بأعلى معايير الجودة والسلامة.