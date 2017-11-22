أمانة الرياض تؤكد استعداداتها لموسم الأمطار

أكملت أمانة منطقة الرياض استعداداتها لموسم الأمطار من خلال خطة متكاملة تتضمن تجنيد (٢٠٠٠) مهندس ومراقب وعامل يباشرون جميع مواقع التجمعات فور هطول الأمطار مزودين بأكثر من (٦٠٠) معدة لنزح مياه الأمطار ، كما تضمنت خطة الطوارئ مسؤوليات وواجبات كل الجهات المشاركة أثناء هطول الأمطار وعمليات التنسيق مع كل الجهات ذات العلاقة.

وتنفذ أمانة الرياض قبل بداية موسم الأمطار حملة مكثفة لأعمال صيانة عناصر شبكه السيول في المدينةوفي الأنفاق التابعة للأمانة تشمل إزالة التعديات على الشبكة وصيانة عناصر شبكة السيول في الشوارع الرئيسية والمواقع الحرجةوتهذيب وتنظيف مخارج شبكة وذلك ضمن خطتها السنوية .

ويستقبل مركز طوارئ الأمانة (٩٤٠) وعلى مدار الساعة كافة أنواع البلاغات الواردة إليه ويتعامل معها وفق آلية محددة مشتملة على البلاغات الخاصة بالأمطار .

وحرصاً من أمانة منطقة الرياض على المحافظة على سلامة ساكني مدينة الرياض وزوارها أطلقت تطبيق “حاذر” والذي يقدم معلومات لسكان المدينة عن المواقع الحرجة في مدينة الرياض والإرشاد الى طرق بديله أثناء مواسم هطول الأمطار.

وانطلاقاً من خططها التطويرية أنشأت أمانة منطقة الرياض “مركز المراقبة والتحكم ” لمراقبة الأنفاق خلال موسم الأمطارباستخدام نظام “اسكادا”، حيث يتميز النظام بمراقبة مستويات المياه داخل الخزانات التجميعية وإمكانية تشغيل المضخات الغاطسة عن بُعد، وكذلك تأمين الطاقة الاحتياطية لتشغيل الإنارة والمضخات في حال انقطاع التيار عند أي عطل -لا سمح الله-