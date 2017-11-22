 “العمل والتنمية الاجتماعية”: فريق يقف على حالة “أسرة محافظة لينة” | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 4 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 22 نوفمبر 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

“العمل والتنمية الاجتماعية”: فريق يقف على حالة “أسرة محافظة لينة” “السعودية للكهرباء” تدعوا للإبلاغ عن ملاحظات السلامة الناتجة عن الأمطار والسيول عبر “صديق الكهرباء” أمانة الرياض تؤكد استعداداتها لموسم الأمطار نائب وزير النقل يتفقّد طرق حائل ويحذر المقصرين السفير قطان يرحب بالمشاركين في مؤتمر (خير أمة) الدولي الأول في ماليزيا نائب أمير نجران يشيد بإبداعات الطليلي أمير نجران يطلع على تقرير نادي حبونا انطلاق البطولة الرياضية في كرة القدم بتقنية نجران مساء اليوم الأمير تركي بن هذلول يزور قوة نجران فيفا: 5 مباريات ودية تقيل باوزا من تدريب الأخضر بعد إقالة باوزا.. آل الشيخ يغرد بصورتي سامي الجابر وناصر الجوهر ويثير التكهنات بلدية محايل تستعد بخطة طوارئ لمواجهة أخطار السيول

“العمل والتنمية الاجتماعية”: فريق يقف على حالة “أسرة محافظة لينة”

“العمل والتنمية الاجتماعية”: فريق يقف على حالة “أسرة محافظة لينة”
المناطق- الحدود الشمالية

أوضح المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أباالخيل، أن فريقا تابعا لفرع الوزارة بمنطقة الحدود الشمالية وقف ميدانيا على إحدى حالات الأسر في محافظة لينة بالمنطقة، تعاني من سوء حالتها الصحية نتيجة مرض وراثي، وكذلك تدنٍ في مستواها الاجتماعي، وتم على إثر ذلك دراسة الحالة تمهيدًا لتقديم الدعم والخدمات اللازمة من الوزارة لهم.

وقال المتحدث الرسمي للوزارة: “إنه تبين من خلال بحث الحالة بأن الأسرة مشمولة بالضمان الاجتماعي، كما أن الأبناء مستفيدون من إعانة التأهيل الشامل”، موضحا بأنه جاري تأمين مسكن ملائم للأسرة بالتعاون مع جمعية بنيان، ويجري التنسيق أيضاً مع الجهات المختصة لتقديم الخدمات العلاجية والرعاية للأبناء.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>