 جامعة نجران تكرم مديرها السابق | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 4 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 22 نوفمبر 2017 ميلاديا

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جامعة نجران تكرم مديرها السابق

جامعة نجران تكرم مديرها السابق
المناطق_نجران

نظمت جامعة نجران ممثلة في معالي مديرها الأستاذ الدكتور فلاح السبيعي، وكافة منسوبيها اليوم حفل تكريم ووداع لمدير الجامعة السابق الأستاذ الدكتور محمد بن إبراهيم الحسن على ما قدمه من جهود في تأسيس وإدارة الجامعة خلال العشر سنوات الماضية.
وبدأ الحفل بآيات من الذكر الحكيم، ثم ألقى مدير الجامعة الأستاذ الدكتور فلاح السبيعي كلمة شكر فيها القيادة الرشيدة على الثقة الملكية بتعيينه مديراً للجامعة، كما قدم شكره للدكتور محمد الحسن على جهوده خلال فترة إدارته للجامعة التي حقق خلالها العديد من الإنجازات وأبرزها نقل الطلاب والطالبات للمدينة الجامعية، وتأسيس فروع للجامعة في المحافظات، إلى جانب عدداً من الانجازات في المجالات الطبية، والبحث العلمي، منوهاً بضرورة مواصلة النجاحات للجامعة في شتى المجالات.
عقب ذلك، ألقى الأستاذ الدكتور محمد الحسن، كلمة رفع خلالها شكره لإدارة الجامعة على حفل التكريم، مقدماً شكره أيضاً لمنسوبي الجامعة الذي عملوا معه خلال فترة إدارته كفريق واحد حتى وصلت إلى هذه المكانة العلمية، متمنياً للجامعة التوفيق في القادم من الأيام.
وفي نهاية الحفل قدم منسوبو الجامعة هدايا ودروع تذكارية للدكتور الحسن، ثم تناول الجميع مأدبة الغداء المعدة لهذه المناسبة.

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