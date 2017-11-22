 سياحة نجران والكلية التقنية يناقشان سبل التعاون في مجال التدريب التعاوني | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 4 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 22 نوفمبر 2017 ميلاديا

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سياحة نجران والكلية التقنية يناقشان سبل التعاون في مجال التدريب التعاوني

سياحة نجران والكلية التقنية يناقشان سبل التعاون في مجال التدريب التعاوني
المناطق_نجران

ناقش مدير عام الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة نجران صالح بن محمد آل مريح وعميد الكلية التقنية بالمنطقة محمد بن علي الصقري  أمس بمقر فرع الهيئة العامة للسياحة  أوجه التعاون بين فرع الهيئة وكلية التقنية في مجال التدريب التعاوني وتفعيل الحراك الاجتماعي بالأضافة إلى دعم الأنشطة السياحية
وعبّر مدير عام الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالمنطقة صالح محمد آل مريح عن شكره وتقديره لمدير الكلية التقنية لما تقوم به من تعاون مع فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في مجال التدريب التعاوني ودعم الإنشطة التي تحقق تطلعات القيادة الرشيدة في التعاون بين الجهات الحكومية مما ينعكس إيجاباً على تنمية المناطق ودعم في المجال السياحة ، مشيراً إلى أن الهيئة استطاعت عبر سياسة الشراكة الناجحة أن تؤهل وتدرب وتساعد الشباب في إقامة العديد من المشروعات الوطنية الناجحة
من جهته أوضح مدير  الكلية التقنية محمد بن علي الصقري ان هذا اللقاء يهدف إلى مناقشة سبل التعاون مع فرع السياحة والتراث الوطني في مجال التدريب والتأهيل لصقل وتطوير قدرات الشباب ودعمهم للاسهام  في التنمية  السياحية من خلال تدريبهم  عبر دورات تخصصية ولقاءات تعريفية ومحاضرات وورش عمل

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