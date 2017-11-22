حملة «وطن بلا مخالف» تسفر عن ضبط (51292) مخالفاً

أسفرت الحملات الميدانية المشتركة التي انطلقت يوم الأربعاء الموافق 26 / 2 / 1439هـ وحتى نهاية يوم الثلاثاء 3 / 3 / 1439هـ، لتعقب وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتي تمت في مناطق المملكة كافة عن النتائج التالية: –

أولاً: بلغ إجمالي المخالفين الذين تم ضبطهم بالحملات الميدانية الأمنية والمشتركة في مناطق المملكة كافة (51292) مخالفاً، منهم (29761) مخالفاً لنظام الإقامة، و(10020) مخالفاً لنظام أمن الحدود، و(11511) مخالفاً لنظام العمل.

ثانياً: بلغ إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم التسلل عبر الحدود إلى داخل المملكة (756) شخصاً، ( 77 % ) منهم يمنيو الجنسية، و( 21 % ) منهم أثيوبيو الجنسية، و( 2 % ) منهم جنسيات مختلفة ، تم ترحيل (564) منهم، كما تم ضبط (11) شخصاً لمحاولتهم التسلل عبر الحدود إلى خارج المملكة.

ثالثاً: بلغ إجمالي المتورطين في نقل وإيواء مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم الذين تم ضبطهم (281) شخصاً.

رابعاً: بلغ إجمالي المواطنين الذين تم إيقافهم لثبوت تورطهم في نقل أو إيواء وافدين مخالفين للأنظمة (39) مواطناً، تم إيقاع العقوبات النظامية الفورية بحق (9) منهم وإخلاء سبيلهم، وتستكمل الجهات المختصة تنفيذ الأنظمة بحق بقية الموقوفين وعددهم (30) سعودياً.

خامساً: بلغ إجمالي من يتم إخضاعهم حالياً لإجراءات تنفيذ الأنظمة في إدارات توقيف الوافدين (10905) وافدين مخالفين، منهم (9597) رجلاً، و(1308) نساء.

سادساً: تم ترحيل (7075) مخالفاً، وإيقاع العقوبات الفورية بحق (5038) مخالفاً، وإحالة (4148) مخالفاً لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة (4616) مخالفاً لاستكمال حجوزات سفرهم.