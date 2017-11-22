 هدفان ومولد طفل: ثلاثية مميزة لمهاجم ويغان | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 4 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 22 نوفمبر 2017 ميلاديا

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هدفان ومولد طفل: ثلاثية مميزة لمهاجم ويغان

هدفان ومولد طفل: ثلاثية مميزة لمهاجم ويغان
المناطق_وكالات

حقق مهاجم ويغان الانكليزي من الدرجة الثالثة راين كولكلاف ثلاثية مميزة مساء الثلاثاء بتسجيله هدفين قبل ان يهرع الى المستشفى للوقوف الى جانب زوجته التي انجبت له ولدا خلال المباراة كما ذكرت شبكة “بي بي سي” البريطانية.

وسجل كولكلاف الهدف الاول في الشوط الاول قبل ان يحتفل اللاعب البالغ من العمر بهدفه الثاني في مرمى دونكاستر (3-صفر) من خلال خروجه مباشرة بعده مسرعا الى المستشفى ليقف الى جانب زوجته التي كانت تلد.

وقال كولكلاف للشبكة الانكليزية “قبل لحظات من تسجيلي الهدف، رأيت والدي في المدرجات يقوم بحركة ما توحي بان زوجتي على وشك ان تضع طفلها”.

واضاف “انتظرت قليلا، ثم سجلت هدفا وهرعت باتجاه المدرب لاعلمه بما يحصل، فطلب مني الخروج. ذهبت مباشرة باتجاه النفق المؤدي الى غرف الملابس واصطحبت معي ابني (الاول) وتوجهنا إلى المستشفى مباشرة بالسروال وحذائي الرياضي”.

وعندما سألته المذيعة لماذا استمر في اللعب بعد تلقيه النبأ السار، اجاب “كانت الكرة لا تزال في ارضية الملعب وخرجت عندما تسنى لي ذلك”.

وغرد رئيس نادي ويغان ديفيد شارب مرفقا ذلك بصورة لكولكلاف وهو المستشفى وهو لا يزال في ثيابه الرياضية حاملا مولوده الجديد.

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