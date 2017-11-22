صحة نجران تنفذ ورشة عمل لمناقشة المبادرات التطوعية

نفذت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة نجران ممثلة في ادارة المشاركة المجتمعية، اليوم، ورشة عمل بعنوان “مناقشة المبادرات التطوعية لصحة نجران”.

واوضحت الصحة في نجران ان ورشة العمل نفذت تماشيا مع رؤية المملكة 2030 لتحفيز التطوع قبل انطلاق فعالية اليوم العالمي للتطوع الموافق 5 ديسمبر 2017م،

وذكرت الصحة بان ورشة العمل اشتملت على محاضرات وتطبيقات عملية استهدفت تدريب 40 ممارسا صحيا واداريا من العاملين في المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية الأولية بالمنطقة

واشارت الصحة الى ان ورشة العمل تهدف الى التعريف بالمشاركة المجتمعية واهميتها، ومعايير المبادرات التطوعية ومسؤليات المديريات والمنشئات الصحية من خلال بناء فريق العمل للمبادرة اضافة الى ممكنات النجاح و تحفيز العاملين في منشأة التطوع واعداد الفكرة وارسالها ورفع الصور عبر الوسم الموحد (# تطوعي _ صحة).

يذكر ان وزارة الصحة تبنت تنفيذ حملة موسعة على مستوى جميع منشآتها الصحية تهدف الى نشر ثقافة التطوع الصحي بين منسوبيها من خلال قيام كل من المديريات الصحية والمدن الطبية والمستشفيات والمراكز الصحية بتنفيذ مبادرات تطوعية في اليوم العالمي للتطوع يشترك فيها قيادات المنشآت الصحية ومنسوبيها، وتهدف الى تنفيذ 30 الف ساعة تطوعية في اليوم العالمي للتطوع من خلال 10 الاف متطوع من منسوبي الوزارة وتفعيل 40% من المنشآت الصحية اضافة الى 1000 مبادرة صحية تطوعية.