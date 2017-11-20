“آل شريم ” يطلق مبادرة تعليم محايل تسديد رسوم اختبار القياس للطلاب والطالبات أبناء شهداء الواجب وأبناء منسوبي التعليم المتوفين

أطلق مدير التعليم بمحافظة محايل الأستاذ منصور بن عبدالله آل شريم صباح اليوم الأربعاء 4/3/1439هـ في مكتبه مبادرة إدارة التعليم بمحافظة محايل (تسديد رسوم اختبار القياس للطلاب والطالبات من أبناء شهداء الواجب وأبناء منسوبي التعليم المتوفين .) بالصف الثالث الثانوي في جميع المدارس بنين وبنات خلال الفترة القادمة من هذا العام الدراسي ١٤٣٨/١٤٣٩

و ذلك بحضور المساعد للشؤون المدرسية الأستاذ حامد الشمراني وأمين إدارة التعليم الأستاذ أحمد المشايخ ومدير التخطيط والتطوير التربوي الأستاذ عبدالله شار طامي ومدير العلاقات العامة والإعلام الأستاذ راجح الراجحي ومدير المتابعة الأستاذ محمد أحمد عسيري ومشرف الأمانة الأستاذ محمد الغبيراني

وأوضح مدير التعليم أن هذه المبادرة واجب وطني وإنساني للاهتمام والرعاية بابناىنا الطلاب والطالبات أبناء شهداء الواجب وأبناء منسوبي التعليم عبرمكتب وفاء في إدارة تعليم محايل الذي يتولى الحصر والمتابعة للفئة المستفيدة من الطلاب والطالبات .

وأضاف آل شريم أن هذه المبادرة الوطنية والإنسانية هي أيضا تقديرا لآباء هذه الفئة ودورهم العظيم الأمني والتعليمي وما ضحوا به من أجل هذا الوطن . ورعاية لأبنائهم من بعدهم

كما عبر مدير مكتب وفاء في تعليم محايل الأستاذ ابراهيم غالب عن شكره وتقديره لسعادة مدير التعليم على دعم مثل هذه المبادرات التي تلامس الطالب والطالبة في الميدان التربوي .مثمنا دور الزملاء والزميلات في جميع الأقسام وقادة وقاىدات المدارس على ما يقدمون من تعاون مع مكتب وفاء.