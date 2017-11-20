مارفيك: لا مانع لدي من العودة لتدريب «الأخضر».. لكن بالطريقة التي أريدها

فتح مدرب المنتخب السعودي السابق، الهولندي بيرت فان مارفيك باب العودة لتدريب للأخضر مرة أخرى، شريطة إكمال عمله حسب طريقة التي يريدها.

وقال مارفيك لصحيفة (VI) الهولندية “أريد إنهاء عملي الذي بدأت فيه، وما زلت أود الذهاب إلى كأس العالم مع الأخضر السعودي.. لكن بالطريقة التي أريدها، ودون التضحية بأي شيء”.

وأضاف المدرب الهولندي: “لقد عملنا بجد لمدة عامين لتحقيق هدفنا بالتأهل إلى كأس العالم.. لم نستطع أن نواصل عملنا معًا، وأتضح لي الأمر لاحقاً بشكل كبير؛ لكن في جميع الأحوال أنا لا أعمل إلا بشروطي، أريد الحريّة والخوض في العمل بالطريقة التي أريدها، وإن لم يكن ذلك متوفرًا فلا جدوى من البدء فيه”.

وأشار مارفيك “قبل شهرين أوضحت رؤيتي ومُتطلباتي كاملة فيما يتعلق بالتحضيرات وإعداد طاقم عملي، لذا أنا لا أُفكّر في ذلك الآن بأي حالٍ من الأحوال، الاتحاد السعودي يعلمون تماما ما الذي أريده.. وأنا في انتظارهم !”.