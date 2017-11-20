بحضور وزير النقل الأمير عبدالعزيز بن سعد يرعى حفل تدشين محطة (سار) للركاب في حائل

راعى صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز آل سعود أمير منطقة حائل، الْيَوْمَ الأربعاء 4 ربيع الأول الموافق 22 نوفمبر الجاري، حفل تدشين محطة قطار (سار) للركاب في مدينة حائل، بحضور معالي وزير النقل رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للخطوط الحديدية (سار) الدكتور نبيل بن محمد العامودي.

وتأتي هذه المناسبة قبل أربعة أيام فقط من موعد بدء تسيير الرحلات من وإلى محطة حائل والمقرر في يوم الأحد 8 ربيع الأول الموافق 26 نوفمبر وانضمامها إلى المحطات الثلاث في كلٍ من الرياض والمجمعة والقصيم ضمن خط الركاب لقطار الشمال.

وفي هذا الصدد قال معالي وزير النقل رئيس مجلس إدارة (سار) إن هذه الخطوة تأتي تأكيدا على اهتمام القيادة الحكيمة – أيّدها الله – بدعم الخطوط الحديدية ومنظومة النقل بشكل عام، الأمر الذي يعزّز من بيئة الاستثمار في المملكة بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030.

من جهته، ثمّن الرئيس التنفيذي لشركة (سار) الدكتور بشار بن خالد المالك رعاية سمو أمير منطقة حائل حفل التدشين، موضحاً أن محطة حائل تأتي كرابع محطة للركاب يتم تشغيلها هذا العام في خط الركاب لقطار الشمال، و الذي يبدأ من الرياض ويمر بكل من المجمعة والقصيم وحائل والجوف وينتهي في القريات. وأعرب المالك عن سعادته بتدشين محطة حائل والتي ستوفر لسكان المنطقة وسيلة نقل جديدة آمنة ومريحة من خلال القطار الذي يربطهم بأكثر من مدينة ومنها العاصمة الرياض، وتوقع أن يقدم تشغيل القطار في المنطقة دعماً لأنشطتها الاقتصادية المختلفة، وأن يوفر فرص عمل جديدة واستثمارات تنموية نوعية.

وأوضح أن عملاء (سار) بإمكانهم إنهاء حجوزاتهم من خلال نظام الحجز المتاح على موقع الشركة الإلكتروني أو من خلال تطبيقات الأجهزة الذكية، وستكون أسعار التذاكر في متناول الجميع، خصوصاً لمن يقوم بالحجز مبكراً للرحلات.

وحول التصميم الهندسي لمحطة قطار حائل، أكد الرئيس التنفيذي لـ(سار) حرص الشركة عند إعداد تصاميم محطات الركاب على الجمع بين جمال التصميم وكفاءة التشغيل.

ويتكون مبنى المحطة من ثلاثة طوابق بمساحة إجمالية تقدر بنحو 137.217 ألف متر مربع، وتشتمل على صالتين منفصلتين لكل من الوصول والمغادرة، تم تجهيز الأولى بمنطقة لاستقبال حقائب وأمتعة المسافرين، والأخرى بأحزمة متحركة لاستلامها عند الوصول، كما تحوي المحطة ساحة للمطاعم، ومنطقة خدمات تضم مجموعة من المحال التجارية ومكاتب للخدمات السياحية وتأجير السيارات ومكتباً للبريد، بالإضافة إلى رصيفين للركاب بمساحة 20 ألف متر مربع، ومسجد يتسع لـ300 مصلٍ.

ويبلغ طول القطار النهاري 280 متراً بسعة 444 مقعداً، ويتكون من قاطرتين وتسع عربات مختلفة الأنواع (أربع عربات للدرجة الاقتصادية، وثلاث عربات لدرجة رجال الأعمال، وعربة مطعم، وعربة لنقل الأمتعة).