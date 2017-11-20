 عقد اللقاء السنوي للقيادات التدريبية بمنطقة عسير | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 4 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 22 نوفمبر 2017 ميلاديا

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عقد اللقاء السنوي للقيادات التدريبية بمنطقة عسير

عقد اللقاء السنوي للقيادات التدريبية بمنطقة عسير
المناطق_عسير

عُقد صباح أمس (الأربعاء) بالإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة عسيراللقاء السنوي لعمداء الكليات التقنية ومدراء المعاهد الصناعية بمنطقة عسير بحضور مدير عام الإدارة الدكتورعبدالله ال مرزوق

وقد تم مناقشةعدة مواضيع من أهمها تقرير إنجازات التدريب التقني بالمنطقة للعام الماضي 143/1438هـ ومستوى التدريب بالكليات والمعاهد,وأعمال منهجية الجودة وبرنامج التأهيل المهني ( تكامل) , كما تم استعراض خطط الطوارئ ورفع مستوى خدمات المتدربين بالكليات والمعاهد , كما خصص محور لمناقشة تطوير اليات تنفيذ برنامج الأمير فيصل بن خالد للصيانة التطوعية , بالإضافة لمواضيع أخرى هامة  .

وأوضح مدير عام التدريب التقني بمنطقة عسير الدكتور عبدالله ال مرزوق بأن اللقاء خرج بعدد من التوصيات الهامة جداً التي تسعى الإدارة من خلالها لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للمؤسسة لخدمة العملية التدريبية بما يتواكب مع برنامج التحول الوطني وكذلك رؤية المملكة 2030 .

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