النصر يختتم تدريباته استعدادا للاتحاد.. والرئيس يتكفل بالتذاكر المتبقية

تكفل رئيس نادي النصر الأمير فيصل بن تركي اليوم الأربعاء بقيمة كافة التذاكر المتبقية لمباراة الاتحاد غداً الخميس، والذي سيكون ريعها لصالح الحارس النصراوي الأسبق سالم مروان.

من جانبه، أعلن مجلس جمهور النصر عن البدء في توزيع التذاكر المجانية لمباراة الاتحاد في ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض عند الساعة الرابعة والنصف عصر غدٍ الخميس، وذلك أمام البوابة رقم 6.

وفي سياق متصل، اختتم النصر آخر تدريباته اليوم الأربعاء على ملعب النادي استعداداً لمباراة الاتحاد، والتي من المتوقع أن يستبعد المدرب غوستافو المهاجم الليبيري جيبور لأسباب فنية.