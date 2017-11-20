انعقاد منتدى الأعمال والاستثمار السعودي – التركي في إسطنبول

عقد اليوم بمدينة إسطنبول التركية منتدى الأعمال والاستثمار السعودي – التركي الذي يهدف إلى تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين، بحضور معالي وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، ومعالي وزير الاقتصاد التركي نهاد زيبكجي , وعدد من رجال الأعمال السعوديين والأتراك.

وأكد الدكتور القصبي في كلمته خلال المنتدى عمق العلاقات التاريخية بين السعودية وتركيا التي شهدت تطوراً ملحوظاً على الأصعدة كافة خلال الفترة الماضية، عاداً تركيا شريكاً استراتيجياً مهماً للمملكة على جميع الأصعدة وفي مقدمتها الاقتصادي والتجاري،

ونوه معاليه بأهمية تبادل اللقاءات بين قطاعي الأعمال في البلدين واكتشاف المجالات والفرص الاستثمارية لدفع العلاقات التجارية إلى مجالات أرحب، مؤكداً على دور القطاع الخاص في البلدين الذي يعد شريكاً أساسياً في التنمية وباستطاعته إيجاد المزيد من الفرص التي تعزز التعاون وتسهم في دعم وتشجيع الاستثمارات النوعية المشتركة.

وأشار معالي وزير التجارة والاستثمار أن تعزيز التعاون التجاري بين البلدين يأتي انطلاقاً من الاهتمام الكبير الذي توليه قيادة البلدين لدعم جهود تعزيز العلاقات التجارية وتوسيع أطرها.

من جانبه، عبر معالي وزير الاقتصاد التركي نهاد زيبكجي عن سعادته بانعقاد المنتدى الذي يؤكد عمق العلاقات بين البلدين، مشدداً على أهمية التكامل السعودي التركي في المجالات الاقتصادية والتنموية.

وأشاد الوزير التركي بالمشاريع التنموية الضخمة التي أطلقتها المملكة وعلى رأسها مشروع نيوم – وجهة المستقبل الذي يحول المملكة إلى نموذج رائد في مختلف جوانب الحياة، ويؤدي إلى خلق المزيد من الفرص الاستثمارية بطرق مبتكرة، مؤكداً أن هذا المشروع سيكون انعكاسه الاقتصادي كبير جداً على المنطقة كما سيجذب رؤوس الأموال والاستثمارات الكبرى.