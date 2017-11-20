تشيلسي يكتسح قرة باغ برباعية ويتأهل في دوري الأبطال

لحق تشيلسي بركب المتأهلين إلى دور 16 بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم بفوزه 4-صفر على عشرة من لاعبي قرة باغ في لقاء شهد جدلا تحكيميا في أذربيجان بعد احتساب ركلة جزاء وطرد قائد الفريق المضيف في الشوط الأول اليوم الأربعاء.

واستفاد بطل إنجلترا من طرد مثير للجدل لرشاد صديقوف وركلة جزاء في الشوط الأول نفذها إيدن هازارد، وانهار قرة باغ، الذي أكمل 69 دقيقة بعشرة لاعبين، رغم أنه بدأ اللقاء بقوة ليضيف البرازيلي ويليان هدفين جميلين واختتم سيسك فابريجاس الرباعية من ركلة جزاء أخرى.

ويتصدر تشيلسي المجموعة الثالثة برصيد عشر نقاط بفارق نقطتين عن روما الذي يواجه أتليتيكو مدريد في وقت لاحق اليوم بينما يتذيل قرة باغ الترتيب ويملك نقطتين فقط.