 تشيلسي يكتسح قرة باغ برباعية ويتأهل في دوري الأبطال | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 4 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 22 نوفمبر 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

تشيلسي يكتسح قرة باغ برباعية ويتأهل في دوري الأبطال إمارة مكة: إعادة فتح كل الطرق والأنفاق بجدة انعقاد منتدى الأعمال والاستثمار السعودي – التركي في إسطنبول النصر يختتم تدريباته استعدادا للاتحاد.. والرئيس يتكفل بالتذاكر المتبقية عقد اللقاء السنوي للقيادات التدريبية بمنطقة عسير فرق إسعافية لمساعدة زوار المسجد النبوي بحضور وزير النقل الأمير عبدالعزيز بن سعد يرعى حفل تدشين محطة (سار) للركاب في حائل مارفيك: لا مانع لدي من العودة لتدريب «الأخضر».. لكن بالطريقة التي أريدها “آل شريم ” يطلق مبادرة تعليم محايل تسديد رسوم اختبار القياس للطلاب والطالبات أبناء شهداء الواجب وأبناء منسوبي التعليم المتوفين صحة نجران تنفذ ورشة عمل لمناقشة المبادرات التطوعية هدفان ومولد طفل: ثلاثية مميزة لمهاجم ويغان حملة «وطن بلا مخالف» تسفر عن ضبط (51292) مخالفاً

تشيلسي يكتسح قرة باغ برباعية ويتأهل في دوري الأبطال

تشيلسي يكتسح قرة باغ برباعية ويتأهل في دوري الأبطال
المناطق_وكالات

لحق تشيلسي بركب المتأهلين إلى دور 16 بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم بفوزه 4-صفر على عشرة من لاعبي قرة باغ في لقاء شهد جدلا تحكيميا في أذربيجان بعد احتساب ركلة جزاء وطرد قائد الفريق المضيف في الشوط الأول اليوم الأربعاء.

واستفاد بطل إنجلترا من طرد مثير للجدل لرشاد صديقوف وركلة جزاء في الشوط الأول نفذها إيدن هازارد، وانهار قرة باغ، الذي أكمل 69 دقيقة بعشرة لاعبين، رغم أنه بدأ اللقاء بقوة ليضيف البرازيلي ويليان هدفين جميلين واختتم سيسك فابريجاس الرباعية من ركلة جزاء أخرى.

ويتصدر تشيلسي المجموعة الثالثة برصيد عشر نقاط بفارق نقطتين عن روما الذي يواجه أتليتيكو مدريد في وقت لاحق اليوم بينما يتذيل قرة باغ الترتيب ويملك نقطتين فقط.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>