 البراهيم اول ضيوف نوافذ بنادي الحي بثانوية الأمير نايف بدومة الجندل | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 4 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 22 نوفمبر 2017 ميلاديا

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البراهيم اول ضيوف نوافذ بنادي الحي بثانوية الأمير نايف بدومة الجندل

البراهيم اول ضيوف نوافذ بنادي الحي بثانوية الأمير نايف بدومة الجندل
المناطق_الجوف

حل الإعلامي الأستاذ عبدالرحمن كريم البراهيم ضيفا على برنامج نوافذ في نادي الحي بثانوية الأمير نايف بن عبدالعزيز بدومة الجندل بالجوف والذي كان أول ضيوف البرنامج بإضاءات حول محطاته المهنية وتدرجه في الإعلام الصحفي المقروء و المرئي .

وتحدث البراهيم عن بداياته مع صحيفة جوف الإلكترونية وعلاقاته مع الزملاء الصحفيين واكتساب الخبرات من بعض القامات الإعلامية والتحاقه في جريدة الوطن السعودية وقناة روتانا الخليجية حتى قناة الإخبارية السعودية وتحدث عن رؤيته للإعلام الجديد وإمكانية أن يتحول المواطن البسيط إلى صحفي دون أن يشعر أنه نقل مادة خبرية إلى المجتمع وحركت معها المسؤول لمعالجة هذا الموضوع .

يأتي برنامج نوافذ بإشراف قائد نادي الحي الأستاذ ايمن البريكان والمشرف الثقافي والإعلامي الأستاذ محمد الحسن ومشرف التدريب والتنمية البشرية الأستاذ أحمد الصليع وسيستضيف عدة شخصيات خلال الأسابيع القادمة .

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