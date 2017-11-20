 الإطاحة بأكثر من 5 آلاف شخص في “حملة وطن بلا مخالف” بعسير | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 4 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 22 نوفمبر 2017 ميلاديا

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الإطاحة بأكثر من 5 آلاف شخص في “حملة وطن بلا مخالف” بعسير

الإطاحة بأكثر من 5 آلاف شخص في “حملة وطن بلا مخالف” بعسير
المناطق_عسير

قاد مديرشرطة منطقة عسير اللواء صالح بن سليمان القرزعي اليوم الأربعاء الحمله الوطنيه الشامله ( وطن بلا مخالف ) بمحافظة أحد رفيدة وذلك من خلال خطة أمنيه محكمة بمشاركة كافة الجهات الأمنيه المعنيه والجهات الأخرى ذات العلاقه؛ وقد أسفرت نتائج الحملة على مستوى المنطقه منذ بدء الحمله بتاريخ ١٤٣٩/٢/٢٦ وحتى مساء اليوم عن الآتي :
١- القبض على عدد (٥٤١٣) من مخالفي النظام العام و نظام الاقامه والعمل ومجهولي الهويه .
٢- القبض على عدد(١٢٨) شخص من  المطلوبين في قضايا جنائية وحقوقية.
٣- تحرير عدد(١٣٢٤١) مخالفه مرورية.
٤-ضبط عدد (٧) اسلحه غيرمرخصه و(٧٥٢) طلقه حيه.
٥- ضبط عدد(٢٣٧٠) حزمة قات .
٦-ضبط عدد (٢٠٦) من الحبوب المشتبه بأنها من حبوب الكبتاجون المحظوره .
٧- ضبط عدد (١١) برميل سعة (٣٥٠) لتر من وعدد(١٢٢) قاروره من العرق المسكر.
٨-ضبط (٧٤٥) كيلو مواد غذائيه فاسده وضبط عدد من المخالفات على عدد ( ٣٧)محل تجاري واغلاقها بمشاركة الجهات المعنيه من البلديات ومكتب العمل.
وأكد  الناطق الإعلامي لشرطة منطقة عسير الرائد زيد محمد الدباش  على أهمية الإلتزام بالأنظمة والتعليمات الصادرة بهذا الخصوص وعدم نقل أو تشغيل أو إيواء أو التستر على مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود أو التعامل معهم أو تقديم الدعم لهم ، تجنباً للوقوع تحت طائلة العقوبات والتي ستطبق على جميع الأطراف دون استثناء.

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