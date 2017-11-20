 الأمم المتحدة: السوريون في الغوطة يأكلون القمامة بسبب الحصار | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 4 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 22 نوفمبر 2017 ميلاديا

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الأمم المتحدة: السوريون في الغوطة يأكلون القمامة بسبب الحصار

الأمم المتحدة: السوريون في الغوطة يأكلون القمامة بسبب الحصار
المناطق_وكالات

قال برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة في تقرير يوم الأربعاء إن السوريين في منطقة الغوطة الشرقية المحاصرة يعانون من نقص شديد في الغذاء لدرجة أنهم يأكلون القمامة ويجبرون أطفالهم على التناوب على تناول الطعام.

وجاء في التقرير أنه منذ سبتمبر اضطر نحو 174500 شخص في بلدة دوما في المنطقة المحاصرة على إتباع “استراتيجيات تكيف” على الوضع الطارئ.

وقال التقرير “يشمل ذلك تناول الطعام الذي انتهت صلاحيته وعلف الحيوانات والنفايات والبقاء لأيام دون طعام والتسول والقيام بأنشطة شديدة الخطورة للحصول على طعام، وإلى جانب ذلك وردت تقارير عن وقوع كثير من حالات الإغماء بسبب الجوع بين أطفال المدارس والمدرسين”.

وذكر التقرير أن أربعة أشخاص على الأقل لاقوا حتفهم من الجوع بما في ذلك طفل في دوما انتحر بسبب الجوع، واستند التقرير على مسح عبر الهواتف المحمولة ومعلومات من مصادر على الأرض.

وتحاصر قوات النظام السوري منطقة الغوطة الشرقية التي يسيطر عليها مقاتلو المعارضة السورية منذ 2012 ولم تدخل أي قافلة إغاثة تحمل طعاما لدوما منذ حصلت على حصص دقيق القمح في أغسطس.

ويقول التقرير إنه رغم أن المنطقة زراعية فإن الأراضي التي تصلح للزراعة على مشارف الغوطة الشرقية إما على خطوط القتال أو يستهدفها قناصة.

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