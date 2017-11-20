وكيل امارة الباحة يترأس اجتماع اللجنة الإشرافية لفعاليات المهرجان الشتوي للقطاع التهامي

ترأس وكيل إمارة منطقة الباحة الدكتور حامد بن مالح الشمري ، رئيس اللجنة الإشرافية لفعاليات المهرجان الشتوي للقطاع التهامي اليوم الاجتماع الثالث وذلك بحضور أمين المنطقة نائب رئيس اللجنة الدكتور علي السواط ومحافظي المحافظات المستهدفة في قطاع تهامة ( المخواة ، قلوة ، الحجرة ، غامد الزناد ) وأعضاء اللجنة الإشرافية .

وفي بداية الاجتماع رحب وكيل الامارة بأعضاء اللجنة مثمنا لهم الدور الإشرافي والمتابعة الجادة لمراحل إنطلاقة تدشين المهرجان الشتوي الذي يحظى بدعم وحرص ومتابعة من صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز – أمير منطقة الباحة – مؤكدا على أهمية تضافر جهود كل المحافظات والإدارات الحكومية والأمنية وتسخير كل الإمكانات لخدمة المهرجان وفعالياته لما سيشهده القطاع التهامي من تزاحم وإقبال من السائحين والزائرين نظرا لإعتدال الأجواء بالقطاع التهامي لاسيما وأنه في هذا العام سوف يطبق تجربة المهرجان الشتوي الموحد للقطاع التهامي بمشاركة جميع المحافظات المستهدفة في مقر واحد يضم معرضا عاما يعرض فيه أبرز ما تزخر به محافظات القطاع التهامي من جوانب تنموية وتراثية وسياحية وبمشاركة من الإدارات الحكومية والجهات الأمنية والتوعوية بالمنطقة ومحافظاتها ومقرا أخرا للترفيه وأخر للأسر المنتجه وخيمة للتسوق وقد أختيرت محافظة المخواه لتكون حاضنة لذلك المهرجان الشتوي لهذا العام ، مع اتاحة الفرصة لكل محافظة من محافظات القطاع التهامي بأن تنفذ بعض الفعاليات النوعية والمميزة والجاذبة على الكثبان الرملية والتجمعات السكانية داخل المحافظة من خلال لجان ومجلس الشباب بها في جو يسوده التنافس الشريف ويحقق المتعه والفائدة للسائحين والزائرين .

واستعرض أمين المنطقة نائب رئيس اللجنة الدكتور علي السواط خلال الاجتماع ماوصلت إليه اللجان التنفيذيه من استعدادات في مجال تحسين واستكمال الحدائق والمنتزهات ومقر الفعاليات وحفل الافتتاح والطرق الرئيسيه والفرعية لها ، كما استعرض أبرز الجهود التي بذلت من اللجان العاملة في كافة المحافظات .

بعدها استعرض محافظ المخواة الدكتور محمد دادا البرامج والفعاليات التي تم حصرها وجدولتها من المحافظات والادارات والقطاعات المشاركة المزمع تنفيذها طيلة أيام المهرجان الشتوي للقطاع التهامي الذي يستمر قرابة الشهرين ، والتي تخدم كافة شرائح المجتمع وقد روعي فيها التنوع والتجديد والابتكار .

وفي نهاية الاجتماع شكر وكيل الإمارة رئيس اللجنة الإشرافية على المهرجان الشتوي للقطاع التهامي أعضاء اللجنة مشددا على أهمية استمرار الجهود ومضاعفة المتابعة من قبل الأعضاء مع الحرص على العمل بروح الفريق الواحد الذي يحقق النجاح والتميز والجودة في أداء المهام والأعمال ، والحرص على ان تكون كافة الفعاليات ملبية للرغبات وذات جوده عاليه من خلال الاعداد الجيد للفعالية والعمل على تسخير كافة الامكانيات للخروج بالمهرجان بشكل متجدد ملبيا للتطلعات مع تجنب أي سلبيات قد تواجه تنفيذ المهرجان وان يكون هناك عمل جاد لتحقيق الرؤى والاهداف من المهرجان الشتوي للقطاع التهامي في صورته الجديدة