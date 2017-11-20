دراسة غربية: صلاة المسلمين إذا تمّ تأديتها 5 مرات يوميا بانتظام تخفف آلام الظهر

نشرت صحيفة “الإندبندنت”، دراسة علميّة حديثة، توصلت إلى أنّ صلاة المسلمين إذا تمّ تأديتها بشكل سليم ومنتظم، 5 مرات يومياً، تخفف من آلام الظهر السفليّة.

والحركات المتتالية بشكل منتظم خلال الصلاة، لا تؤدي إلى إزالة الإرهاق الجسديّ فقط، لكنها تساعد أيضاً في مواجهة آلام الركبتين والفقرات القطنيّة في العمود الفقري.

وشبّه محمد الخصاونة، أحد معدّي الدراسة، حركات الصلاة بتمارين اليوغا، وتلك التي يوصى بها لمواجهة آلام الظهر.

وعمدت الدراسة التي نُشرت أولاَ في ” المجلة الدوليّة للهندسة والنظم الصناعية”، إلى استخدام نماذج محاكاة رقميّة لأجساد رجال ونساء من مختلف مناطق العالم، لدراسة تأثير الصلاة في تخفيف آلام الظهر.

وأظهرت النتائج، أنّ السجود يساهم في زيادة مرونة الأربطة في منطقة الظهر، وهو ما يساعد على تجاوز الشعور بالألم.

يشار إلى أنّ تلك الدراسة، لم تتطرق إلى نتائج تلك الصلاة على الأشخاص المصابين بعاهات أو أمراض جسديّة معيّنة.