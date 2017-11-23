 وزير لبناني: حملة الافتراءات ضد السعودية لحرف الأنظار عن مجازر إيران في سوريا واليمن والعراق | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 5 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 23 نوفمبر 2017 ميلاديا

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وزير لبناني: حملة الافتراءات ضد السعودية لحرف الأنظار عن مجازر إيران في سوريا واليمن والعراق

وزير لبناني: حملة الافتراءات ضد السعودية لحرف الأنظار عن مجازر إيران في سوريا واليمن والعراق
المناطق - وكالات

أكد وزير الدولة اللبنانية لشؤون النازحين معين المرعبي أن حملات الإساءة والافتراءات التي تتعرّض لها المملكة العربية السعودية تندرج في إطار استراتيجية ودعاية يقوم بها النظام الإيراني وذراعه الإرهابي حزب الله، لحرف الأنظار عن المخطط الإيراني والارتكابات والمجازر وأعمال التهجير والاستضعاف التي يقوم بها النظام الإيراني وأذرعته الإرهابية في لبنان وسورية والعراق وصولاً إلى البحرين واليمن من أجل تغيير هوية هذه البلدان وجعلها إما تدور بالفلك الإيراني الإرهابي، أو محاولة نشر الفوضى والخراب والدمار فيها لشرذمتها وإضعافها تمهيداً للإمساك بها.

وقال المرعبي ” إن المحاولات المستمرة وإن نجحت بشكل جزئي، فلا يمكن لها أن تحجب احتضان المملكة للبنان وما لها من مواقف وتضحيات وأيادٍ بيضاء على لبنان على مدى التاريخ حتى يومنا هذا، سواءً بإنجاز التسوية السياسية المتمثلة باتفاق الطائف الذي أوقف الحرب الأهلية في التسعينات، أو من خلال دعم الاستقرار أو انشاء البنى التحتية الاستراتيجية الخاصة في قطاعات المياه والكهرباء والطرقات والتربية والصحة والاقتصاد في الوقت الذي كانت إيران تدعم ميليشيا لبنانية إرهابية لتعيث فساداً في الأرض لتستخدمها لمصالحها التوسعية ضاربة بعرض الحائط هيبة الدولة ومؤسساتها وأمن اللبنانيين وعلاقتهم الأخوية بمحيطهم العربي”.

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