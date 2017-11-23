الفلبيني منقذ المسن من الأمطار يحكي تفاصيل القصة.. ويؤكد: “أنا ما في خوف من موت”

«أنا مافي خوف من موت»، جملة فضل المقيم الفلبيني داوود بالندون، التعبير بها عما بداخله، ليبرر سبب إقدامه على إنقاذ مسن احتجزته مياه الأمطار داخل مركبته في أحد شوارع حي أبرق الرغامة شرقي جدة، على الرغم من أن العشرات بقوا على ضفاف الشارع.

لكن هناك من لم يكتف بهذه البطولة، فكان رصد الحدث عبر الهواتف المحمولة، هو الآخر يشع نبضا، إذ تطايرت الصورة ومقطع الفيديو من موقع الحدث لتملأ فراغات الإنترنت، وتحتل الصدارة.

وحول سؤاله ألم تخش الموت ولو للحظة واحدة، فجاءت الإجابة المباشرة بعفوية أيضا «مافي خوف من موت»، مضيفا أنه لم يحتمل رؤية شخص يغرق ولا يبادر بإنقاذه.

وأوضح أنه ما إن رأي الحدث، حتى لم يشعر بنفسه، وقال بلغة عرب آسيوية «أنا فيه عوم سيدا، وبابا انتظار، كلم هو اطلع سرعة، خوف موية تاني إيجي سرعة»، مبينا أنه ما أن عام ووصل إلى المركبة حتى دعا المحتجز إلى الصعود على يديه والتعلق به، ليوصله إلى الرصيف، خوفا من سيول قادمة يمكن أن تغمره.

واعترف الفلبيني أن هناك من حاول منعه من السباحة ليصل إلى المحتجز، مضيفا «هم كلام ما في روح، دفاع مدني إيجي سرعة، بس أنا خوف من موت نفر، هو فيه بابا»، بحسب ما نقلته “عكاظ”.

واستغرب بالندون أن تنتشر شهامته سريعا من خلال مقطع فيديو تتداوله مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدا أنه سمع الكثير من الإطراء والمدح وسط جيرانه في الحارة، لكنه اعتقد أن الأمر انتهى عند هذا الحد، خصوصا أنه لم يفعل شيئا يستحق التقدير والخطوة التي بادر بها رغبة في إنقاذ المسن فقط.