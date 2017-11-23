 خسائر كبيرة للميليشيات الحوثية في نهم وتعز .. وسقوط العشرات | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 5 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 23 نوفمبر 2017 ميلاديا

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خسائر كبيرة للميليشيات الحوثية في نهم وتعز .. وسقوط العشرات

خسائر كبيرة للميليشيات الحوثية في نهم وتعز .. وسقوط العشرات
المناطق - وكالات

أعلنت مصادر الجيش الوطني اليمني عن سقوط العشرات من عناصر الميلشيات الانقلابية بينهم قيادات ميدانية خلال الساعات الماضية.

ففي جبهة نهم شمال شرق العاصمة صنعاء سقط نحو عشرين قتيلا من الميليشيات اثر غارة استهدفت تعزيزات ومواجهات قتل خلالها القيادي على محمد الشريف الحبابي. فيما اعلن الجيش الوطني في تعز عن إحباط هجوم للميليشيات على مواقعه شمال غرب المحافظة بعد مواجهات قتل خلالها القياديان في الميليشيات أبو علي الشامي وأبو العز.

من جهة أخرى، أرسلت الميليشيات الحوثية وساطة إلى قيادة مقاومة آل حميقان بالبيضاء، لأجل الخروج من مديرية الزاهر بضمانات منها سلامة انسحاب كافة قواتهم.

إلا أن جبهة آل حميقان بقيادة الشيخ عبدالقوي الحميقاني رفضت أي تفاوض معهم وطلبت من الميليشيات الانسحاب من دون قيد أو شرط. وتتزامن هذه الوساطة مع خسائر تتكبدتها المليشيا في المعارك الأخيرة في الزاهر وذي ناعم.

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