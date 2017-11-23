 بسبب التحرش.. طرد “تشارلي روز” أشهر محاور أمريكي نهائيا من محطتين | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 5 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 23 نوفمبر 2017 ميلاديا

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بسبب التحرش.. طرد “تشارلي روز” أشهر محاور أمريكي نهائيا من محطتين

بسبب التحرش.. طرد “تشارلي روز” أشهر محاور أمريكي نهائيا من محطتين
المناطق - وكالات

طرد المقدم التلفزيوني الأمريكي الشهير، تشارلي روز، نهائيا من محطتي “سي بي إس” و”بي بي إس” بعد اتهامات بالتحرش الجنسي بحق 8 سيدات.

وقال رئيس “سي بي إس”، ديفيد رود: “وضعنا حدا لعمل تشارلي روز مع سي بي إس نيوز مع مفعول فوري. أتى ذلك إثر ما كشف من تصرف غير مقبول بتاتا”.

وأضاف “رغم المساهمة الصحفية المهمة لتشارلي في قسم الأخبار لدينا، إلا أن ما من شيء أهم من ضمان سلامة مكان العمل والمهنية في أجواء يمكن للعاملين أن يعطوا فيها أفضل ما لديهم”.

وكان تشارلي روز (75 عاما) يشارك في تقديم برنامج “سي بي إس ذيس مورنينغ” ويساهم في برنامج “60 مينتس” الإخباري الشهير.

وقالت محطة “بي بي إس” العامة، التي علقت برنامج روز اليومي، الاثنين، إنها “أنهت تعاونها” مع المقدم.

وقال الناطق باسم المحطة إن “بي بي إس”، “تتوقع من كل مقدميها أن يبثوا في مكان العمل جوا من الثقة يشعر فيه العاملون أنهم يعاملون بكرامة واحترام”.

وانضم تشارلي روز إلى قائمة المشاهير، الذين سقطوا في سياق فضيحة المنتج الهوليوودي، هارفي واينستين.

وأدت هذه الفضيحة، التي كشف عنها قبل أكثر من 6 أسابيع إلى سيل من الشهادات من نساء خصوصا مع عدد من الرجال، عن تحرش واعتداءات جنسية.

وكانت 8 نساء كشفن لصحيفة “واشنطن بوست” عن تلقيهن اتصالات هاتفية من روز ذات محتوى جنسي أو قيامه بملامسات غير مناسبة، وقالت اثنتان منهما إنه ظهر عاريا أمامهما.

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