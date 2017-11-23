 هل علمت بمشاجرة الرياض المسلحة ؟ تفاصيل جديدة أولها توقيف “أمير” شارك فيها | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 5 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 23 نوفمبر 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

هل علمت بمشاجرة الرياض المسلحة ؟ تفاصيل جديدة أولها توقيف “أمير” شارك فيها مصر.. القبض على شبكة تخابر إخوانية بتوجيهات تركية ودعم قطري بسبب التحرش.. طرد “تشارلي روز” أشهر محاور أمريكي نهائيا من محطتين خسائر كبيرة للميليشيات الحوثية في نهم وتعز .. وسقوط العشرات عزت: بديل “باوزا” خلال أيام.. ولا عودة لـ “مارفيك”.. ودياز خارج تعاقداتنا شاهد .. جسم غامض “يسابق” طائرة تحط في هيثرو !! الفلبيني منقذ المسن من الأمطار يحكي تفاصيل القصة.. ويؤكد: “أنا ما في خوف من موت” وزير لبناني: حملة الافتراءات ضد السعودية لحرف الأنظار عن مجازر إيران في سوريا واليمن والعراق مأساة جديدة تتسبب في وفاة طفل.. وإيكيا تسحب قطع أثاث من الأسواق دراسة غربية: صلاة المسلمين إذا تمّ تأديتها 5 مرات يوميا بانتظام تخفف آلام الظهر الدول الداعية لمكافحة الإرهاب تعلن قائمة الإرهاب الثالثة وكيل امارة الباحة يترأس اجتماع اللجنة الإشرافية لفعاليات المهرجان الشتوي للقطاع التهامي

هل علمت بمشاجرة الرياض المسلحة ؟ تفاصيل جديدة أولها توقيف “أمير” شارك فيها

هل علمت بمشاجرة الرياض المسلحة ؟ تفاصيل جديدة أولها توقيف “أمير” شارك فيها
المناطق - الرياض

قبضت الجهات الأمنية بشرطة منطقة الرياض على خمسة أشخاص بينهم أمير (أربعة مواطنين ووافد سوداني) بعد مشاجرة جماعية أمام إحدى المدارس شمال العاصمة الرياض، أحدهم أشهر سلاحا ناريا من نوع رشاش.

ووفقا لمصادر نقلته عنها “عكاظ”، فإنه تم توقيف الأمير ومرافقه بعد قيامهما بتجاوزات مخالفة للقوانين، وحمل مرافقه سلاحا رشاشا وإشهاره على عدد من الأشخاص أمام مدرسة أهلية شمالي الرياض خلال مشاجرة في ما بينهم، ثم مغادرتهما على سيارة لا تحمل لوحات نظامية.

وكان المتحدث باسم شرطة منطقة الرياض العقيد فواز الميمان أوضح في بيان له الأربعاء (تلقت “عكاظ” نسخة منه أنه بتاريخ 3-3-1439 تبلغت غرفة عمليات دوريات الأمن بوقوع مشاجرة جماعية أمام إحدى المدارس شمال العاصمة الرياض تبين أنها بسبب خلاف سابق بين طرفي الشجار واستعانة أحد الطرفين بآخرين، تولى أحدهم إشهار سلاح ناري من نوع رشاش.

وقال الميمان إن جهة الضبط في شرطة منطقة الرياض والأجهزة الأمنية التابعة لها تابعت جهودها الميدانية وتمكنت من تحديد هوية أطراف الشجار، واتضح أنهم أربعة مواطنين ووافد من الجنسية السودانية، وتم ضبطهم، وضبط السلاح، وأنها مستمرة في العمل على ضبط كل من يظهر أن له صلة بهذه القضية، وقد تم إشعار فرع النيابة العامة بمنطقة الرياض.

وقال: شرطة منطقة الرياض إذ تعلن ذلك لتؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن هذا الوطن، وأنها ستعمل بكل قوة وحزم على ضبط كل من تسول له نفسه المساس بأمن المجتمع وسلامته واستقراره، وتقديمه للعدالة.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>