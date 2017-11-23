 للجنسين .. وظائف إدارية و صحية في جامعة حائل | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 5 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 23 نوفمبر 2017 ميلاديا

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للجنسين .. وظائف إدارية و صحية في جامعة حائل

للجنسين .. وظائف إدارية و صحية في جامعة حائل
المناطق - الرياض

أعلنت جامعة حائل عن توفر (47) وظيفة إدارية وصحية بنظام التشغيل الذاتي في عيادات طب الأسنان (للرجال والنساء).

وجاءت الوظائف على النحو التالي:

– مدير برنامج التشغيل (عدد 1 – رجال)
– مساعد طبيب أسنان (عدد 20 – رجال ونساء)
– أخصائي أشعة (عدد 2 – رجال ونساء)
– فني تعقيم (عدد 3 – نساء)
– فني صحة الفم والأسنان (عدد 2 – رجال ونساء)
– أخصائي معامل تقنية أسنان (عدد 2 – رجال ونساء)
– فني سجلات (عدد 2 – رجال)
– أخصائي إداري (عدد 2 – رجال ونساء)
– موظف أمن (عدد 3 – رجال)
– عامل نظافة للعيادات (عدد 2 – رجال ونساء)
– فني صيانة طبية (عدد 2 – رجال)
– موظف استقبال (عدد 6 – رجال ونساء)

وأشارت إلى أن التقديم متاح حالياً عن طريق إرسال السيرة الذاتية مع الوثائق المطلوبة أعلاه إلى البريد الإلكتروني: dfa@uoh.edu.sa مع تحديد مسمى الوظيفة المطلوبة، أو عن طريق تسليم الطلبات مباشرة إلى الإدارة العامة للمواد البشرية بجامعة حائل اعتباراً من اليوم الأربعاء 1439/3/4هـ حتى السبت الموافق 1439/3/14هـ.

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