للجنسين .. وظائف إدارية و صحية في جامعة حائل

أعلنت جامعة حائل عن توفر (47) وظيفة إدارية وصحية بنظام التشغيل الذاتي في عيادات طب الأسنان (للرجال والنساء).

وجاءت الوظائف على النحو التالي:

– مدير برنامج التشغيل (عدد 1 – رجال)

– مساعد طبيب أسنان (عدد 20 – رجال ونساء)

– أخصائي أشعة (عدد 2 – رجال ونساء)

– فني تعقيم (عدد 3 – نساء)

– فني صحة الفم والأسنان (عدد 2 – رجال ونساء)

– أخصائي معامل تقنية أسنان (عدد 2 – رجال ونساء)

– فني سجلات (عدد 2 – رجال)

– أخصائي إداري (عدد 2 – رجال ونساء)

– موظف أمن (عدد 3 – رجال)

– عامل نظافة للعيادات (عدد 2 – رجال ونساء)

– فني صيانة طبية (عدد 2 – رجال)

– موظف استقبال (عدد 6 – رجال ونساء)

وأشارت إلى أن التقديم متاح حالياً عن طريق إرسال السيرة الذاتية مع الوثائق المطلوبة أعلاه إلى البريد الإلكتروني: dfa@uoh.edu.sa مع تحديد مسمى الوظيفة المطلوبة، أو عن طريق تسليم الطلبات مباشرة إلى الإدارة العامة للمواد البشرية بجامعة حائل اعتباراً من اليوم الأربعاء 1439/3/4هـ حتى السبت الموافق 1439/3/14هـ.