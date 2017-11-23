 3 جنود أمريكيين مفقودين إثر تحطم طائرتهم في بحر الفلبيين | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 5 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 23 نوفمبر 2017 ميلاديا

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3 جنود أمريكيين مفقودين إثر تحطم طائرتهم في بحر الفلبيين

3 جنود أمريكيين مفقودين إثر تحطم طائرتهم في بحر الفلبيين
المناطق - واس

أعلن سلاح البحرية الأميركية أن إحدى طائراته تحطمت الأربعاء في بحر الفلبيين وعلى متنها 11 جنديًا تم إنقاذ ثمانية منهم في حين لا يزال الثلاثة الباقون في عداد المفقودين وعمليات البحث عنهم مستمرة.
وقال رئيس العمليات البحرية الأميركية الأدميرال جون ريتشاردسون، إن البحرية الأميركية والجيش الياباني ينفذان عمليات في الجو والبحر بحثا عن البحارة الثلاثة المفقودين.
وأضاف في بيان، أن ثمانية من البحارة الأحد عشر هم بخير وباتوا موجودين على متن الحاملة (يو اس اس رونالد ريغان). نحن نواصل البحث عن الثلاثة المتبقين.
وأكدت البحرية أن الجنود الثمانية الناجين “هم على ما يرام في الوقت الراهن”.
وكما أكدت البحرية الأميركية أن أسباب الحادث لم تعرف في الحال، مشيرة إلى أنها فتحت تحقيقًا لجلاء ملابساته. وقد تعرضت البحرية الأميركية حتى الآن لعدد كبير من الحوادث في الأشهر الأخيرة في آسيا، منها حادثا تصادم بحريان أسفرا عن 17 قتيلا.

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