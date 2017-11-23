إنقاذ 1100 مهاجر أبحروا من ليبيا

أعلن خفر سواحل ايطاليا ومنظمة إغاثية الأربعاء إنقاذ زهاء 1100 مهاجر غير شرعي ابحروا من ليبيا، بينهم امرأة حامل ولدت طفلها في عرض البحر على زورق مطاطي.

وقال خفر السواحل في بيان ان المهاجرين الذين انقذوا كانوا على متن عشرة زوارق مطاطية ومركب خشبي صغير، وان عملية الإنقاذ شاركت فيها سفينة تابعة للخفر وأخرى تابعة للبحرية الايطالية إضافة إلى وحدات تابعة لمنظمة “ميشن لايفلاين” الاغاثية غير الحكومية.

من جهتها قالت المنظمة الاغاثية في تغريدة على تويتر إن من بين المهاجرات اللواتي تم انقاذهن الاربعاء امرأة حامل وضعت طفلها بينما كانت على متن الزورق المطاطي في عرض البحر.

ومنذ مطلع العام وصل إلى السواحل الايطالية 114 ألفا و600 مهاجر غير شرعي، وهو عدد يقل بنسبة 32% عن ذلك المسجل في الفترة نفسها من العام الماضي.