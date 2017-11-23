 فريق السلام التطوعي يشارك الدفاع المدني مهام مساعدة متضرري السيول بجدة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 5 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 23 نوفمبر 2017 ميلاديا

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فريق السلام التطوعي يشارك الدفاع المدني مهام مساعدة متضرري السيول بجدة

فريق السلام التطوعي يشارك الدفاع المدني مهام مساعدة متضرري السيول بجدة
المناطق - الرياض

قام فريق السلام السعودي‬ التطوعي بمتابعة فرق الدفاع المدني بمحافظة جدة، والمشاركة في أي جهود تتعلق بإنقاذ العالقين في السيول بجهود شخصية وذاتية.
ويتكون الفريق التطوعي مجموعة من غواصين ومسعفين ومنقذين متطوعين، يبحثون عن تقديم المساعدة المجانية، ايماناً منهم بأهمية الدور الذي يقومون به ويقدمونه للمحتاجين.
‏واعلن الفريق عن جاهزيته للتحرك والتواجد على مدار الساعه بمدينة جدة ومكة تحسبا لأي طارئ، نتيجة للسيول التي شهدتها محافظة جدة ومنطقة مكة المكرمة.
‏ ويعتبر الفريق الذي ينتسب فيه مئات الشباب، من أفضل الفرق التطوعية، نتيجة ما يمتلكه أفراده من مهارة وقدرة مميزة، في تنفيذ المهام التي توكل له.

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