 تطبيق “حاذر” يحد من مخاطر السيول في طرقات مدينة الرياض | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 5 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 23 نوفمبر 2017 ميلاديا

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تطبيق “حاذر” يحد من مخاطر السيول في طرقات مدينة الرياض

تطبيق “حاذر” يحد من مخاطر السيول في طرقات مدينة الرياض
المناطق - الرياض
مع اقتراب موسم الأمطار في مدينة الرياض، يبرز تطبيق “حاذر” الذي أطلقته أمانة منطقة الرياض كأحد أهم التطبيقات الذكية على الهواتف المحمولة والذي يهدف إلى مساعدة قائدي المركبات على تجنب الاتجاه نحو المواقع الحرجة والتي يزداد فيها منسوب المياه داخل طرقات العاصمة.

ويستخدم التطبيق الموقع الجغرافي لقائدي المركبات؛ للكشف عن المسارات الحرجة الواقعة بالقرب منهم أو التي على مسارهم، ويقوم بتنبيههم آليًا كل 30 ثانية عند الاقتراب من النقطة الحرجة، كما يساعد السائقين على سلك طرق بديلة آمنة للوصول إلى وجهتهم دون التعرض لأخطار السيول.

ويتيح إمكانية الاستعلام عن المناطق الحرجة انطلاقًا من نطاق عمل البلديات الفرعية والأحياء الواقعة تحت مسؤوليتها، وتُوضَّح أماكن تجمعات السيول والأمطار على الخريطة بدقة وتحت إشراف فريق تقني متخصص تابع لأمانة منطقة الرياض يعمل على مدار الساعة، لتلقي بلاغات قائدي المركبة، وتحديث التطبيق باستمرار لضمان سلامة قائدي المركبات ومرافقيهم.

ويتضمن التطبيق إمكانية مساهمة قائدي المركبات في التبليغ عن النقاط الحرجة الجديدة مع توثيق البلاغ بالصور، لتقوم إدارة ومتابعة البلاغات في الأمانة بالتحقق منها ومتابعتها مباشرة عبر فرقها الميدانيّة القريبة من الموقع، قبل أن تُدرج النقطة الحرجة في تطبيق “حاذر” لتنبيه السائقين من التوجه نحوها، إلى حين إتمام عملية معالجتها.

ويتميّز تطبيق “حاذر” بسهولة استخدامه وملاءمته لكافة شرائح المجتمع، كما يدعم اللغتين العربية والإنجليزية، ويتيح لمستخدميه إمكانية الاستعلام عن حالة الطقس وتطورات الحالة المناخيّة.

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