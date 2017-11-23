 الإطاحة بـ١٧٤٠ مخالفا خلال أسبوع بجازان | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 5 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 23 نوفمبر 2017 ميلاديا

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الإطاحة بـ١٧٤٠ مخالفا خلال أسبوع بجازان

الإطاحة بـ١٧٤٠ مخالفا خلال أسبوع بجازان
المناطق - أمل بهكلي

تمكنت شرطة منطقة جازان بالتعاون مع فرع وزارة العمل بالمنطقة من الإطاحة ب١٧٤٠ مخالفا وذلك في إطار الحملة الوطنية الشاملة لتعقب مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتي تحمل شعار (وطن بلامخالف) وشملت الحملة جميع مراكز ومحافظات المنطقة بالسهول والجبال.

وتنوعت مخالفات المقبوض عليهم مابين مخالفين لنظام العمل (المهنة _ العمل لدى الغير) والعمالة السائبة.

وأكد مدير شرطة منطقة جازان رئيس اللجنة الأمنية الدائمة اللواء ناصر بن سعيد القحطاني أن الجهود الأمنية مستمرة بمشاركة الجهات ذات العلاقة بكافة مراكز ومحافظات منطقة جازان.

ودعا اللواء القحطاني المواطنين والمقيمين إلى التعاون مع الأجهزة الأمنية بالابلاغ عن المخالفين وعدم التهاون أو التستر عليهم أو تشغيلهم أو إيوائهم حتى لا يتعرضون للمسألة والعقوبة لمخالفة الأنظمة والتعليمات والله الموفق.

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