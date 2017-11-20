 متهمون بالفساد بدأوا بنقل جزء من أموالهم إلى حسابات الدولة لتسوية أوضاعهم | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 5 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 23 نوفمبر 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

متهمون بالفساد بدأوا بنقل جزء من أموالهم إلى حسابات الدولة لتسوية أوضاعهم الإطاحة بـ١٧٤٠ مخالفا خلال أسبوع بجازان تطبيق “حاذر” يحد من مخاطر السيول في طرقات مدينة الرياض “الرياضة” تكرم “الجوهر” و”الجابر” و”الخراشي” و”السلوة” خلال حفلها بمناسبة التأهل للمونديال “السعودية للكهرباء”: عطل فني طارئ بالشبكة وراء انقطاع جزئي للخدمة عن بعض المشتركين في تبوك “كلنا أمن”: إرسال المخالفات المرورية عبر “تويتر” لا يعد بلاغاً رسمياً أبطال أوروبا.. برشلونة يتأهل إلى ثمن النهائي رغم تعادله مع يوفنتوس واشنطن تخطط للحفاظ على وجودها العسكري في سوريا بعد هزيمة “داعش” ملاك المطيري تقود سيارة العائلة لإنقاذ والدها و”8″ أسر قبل أن تجرفهم سيول جده فريق السلام التطوعي يشارك الدفاع المدني مهام مساعدة متضرري السيول بجدة الأرصاد: أمطار رعدية على الرياض والشرقية وأجزاء من القصيم إنقاذ 1100 مهاجر أبحروا من ليبيا

متهمون بالفساد بدأوا بنقل جزء من أموالهم إلى حسابات الدولة لتسوية أوضاعهم

متهمون بالفساد بدأوا بنقل جزء من أموالهم إلى حسابات الدولة لتسوية أوضاعهم
المناطق - الرياض

كشفت وكالة “بلومبيرغ” الأمريكية أن عددا من المحتجزين في قضايا فساد بالمملكة بدأوا بدفع مبالغ مالية لتسوية أوضاعهم مقابل إطلاق سراحهم.

وأفادت الوكالة، استنادا إلى مصادر مطلعة، بأن محتجزين في قضايا فساد “وقعوا اتفاقات مع الجهات المعنيه لتحويل جزء من أرصدتهم للدولة في مقابل تجنب محاكمتهم. وقام بعضهم بتحويل أموال من حساباتهم الشخصية لحسابات تملكها الدولة”.

ونقلت “بلومبيرغ” عن مسؤول لم تكشف عن هويته أنه “إذا وافق المحتجز على التسوية، فإنه يحال إلى لجنة خاصة للتوصل إلى ترتيبات الدفع”، ولفت أيضا إلى أن “التسوية تقوم على المبالغ التي تعتقد السلطات الحكومية أنه تم جمعها بشكل غير قانوني وليس على كامل ثروة المحتجز”.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>