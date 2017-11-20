متهمون بالفساد بدأوا بنقل جزء من أموالهم إلى حسابات الدولة لتسوية أوضاعهم

كشفت وكالة “بلومبيرغ” الأمريكية أن عددا من المحتجزين في قضايا فساد بالمملكة بدأوا بدفع مبالغ مالية لتسوية أوضاعهم مقابل إطلاق سراحهم.

وأفادت الوكالة، استنادا إلى مصادر مطلعة، بأن محتجزين في قضايا فساد “وقعوا اتفاقات مع الجهات المعنيه لتحويل جزء من أرصدتهم للدولة في مقابل تجنب محاكمتهم. وقام بعضهم بتحويل أموال من حساباتهم الشخصية لحسابات تملكها الدولة”.

ونقلت “بلومبيرغ” عن مسؤول لم تكشف عن هويته أنه “إذا وافق المحتجز على التسوية، فإنه يحال إلى لجنة خاصة للتوصل إلى ترتيبات الدفع”، ولفت أيضا إلى أن “التسوية تقوم على المبالغ التي تعتقد السلطات الحكومية أنه تم جمعها بشكل غير قانوني وليس على كامل ثروة المحتجز”.