تعاوني شمال الطائف مسرة يستضيف اجتماع مدراء المكاتب التعاونية على مستوى المحافظة

في مبادرة هي الثانية على التوالي من نوعها استضاف المكتب التعاوني بشمال الطائف مسرة مساء هذا اليوم اجتماع مدراء المكاتب التعاونية على مستوى المحافظة وذلك بقاعة الاجتماعات بمقر المكتب.

وتم خلال الإجتماع مناقشة أوضاع المكاتب وأنشطتها والحث على بذل المزيد من الجهود وبناء العلاقات المشتركة بين المكاتب لما لها من تكاتف الجهود وتبادل الخبرات والتجارب.

وتم في نهاية الاجتماع توقيع عقد شراكة استراتيجية بين مكتب مسرة وعدد من المكاتب لإنشاء قسم مشترك لدعوة غير المسلمين للإسلام.

وحضر الاجتماع كلا من:

فضيلة الشيخ/ بدر بن علي العتيبي

(رئيس اللجنة الاستشارية الفرعية بالطائف)

وفضيلة الشيخ/ حمد بن مرزوق الحارثي

(مدير مركز الدعوة بالطائف)

ومدراء المكاتب التعاونية