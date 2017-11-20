سقوط العشرات من عناصر الميلشيات الانقلابية بينهم قيادات في نهم وتعز

أعلنت مصادر الجيش الوطني اليمني عن سقوط العشرات من عناصر الميلشيات الانقلابية بينهم قيادات ميدانية خلال الساعات الماضية.

ففي جبهة نهم شمال شرق العاصمة صنعاء سقط نحو عشرين قتيلا من الميليشيات إثر غارة استهدفت تعزيزات ومواجهات قتل خلالها القيادي علي محمد الشريف الحبابي. فيما أعلن الجيش الوطني في تعز عن إحباط هجوم للميليشيات على مواقعه شمال غرب المحافظة بعد مواجهات قتل خلالها القياديان في الميليشيات أبو علي الشامي وأبو العز.

من جهة أخرى،أرسلت الميليشيات الحوثية وساطة إلى قيادة مقاومة آل حميقان بالبيضاء، لأجل الخروج من مديرية الزاهر بضمانات منها سلامة انسحاب كافة قواتهم بحسب “العربية”.

إلا أن جبهة آل حميقان بقيادة الشيخ عبدالقوي الحميقاني رفضت أي تفاوض معهم وطلبت من الميليشيات الانسحاب من دون قيد أو شرط. وتتزامن هذه الوساطة مع خسائر تكبدتها المليشيات في المعارك الأخيرة في الزاهر وذي ناعم.