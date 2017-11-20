إنطلاق معرض التدوير البيئي بالخبر تحت رعاية سمو أمير الشرقية

حيث عرضت العديد من الجهات تجاربها وإستعراضها خلال المعرض من خلال توفير المواد وطرق تحويلها إلى مواد ذات فائدة بدلاً من أن تكون عبئاً على البيئة والمكان والحد من ضررها البيئي.

وتحدث سعادة محافظ الخبر الأستاذ سليمان الثنيان, خلال إفتتاحه المعرض يوم الثلاثاء أن المعرض ذو فائدة كبيرة يُعزز في نفس الوقت أهمية المحافظة على البيئة وتحويل المواد أمام الأطفال والأسرة وهي جهود كبيرة خاصة بمن هم ذو المرحلة الناشئة.

وأضاف الثنيان أن فكرة تدوير المواد هي فكرة قديمة لكن يحتاج إلى تثقيف المجتمع تجاهها وإنتشارها بينهم وإننا في بلد الخير وكل شيء متوفر وإعادة تدوير المواد بدلاً من رميها, وسرني ماشاهدته تفاعل الناس من جميع الفئات العمرية في هذا المعرض والتي نتمنى إستمرار مثل هذه المبادرة ومحتواها وأن كل المحتويات في هذا المعرض لفتت نضري وهي جهود كبيرة بذلت تجاه الناس لتثقيفهم.

وثمن الثنيان المبادرة التي أطلقتها شركة التميمي من خلال هذه الفكرة ليس بغريب عليها ونتمنى إستمرار مثل هذه المبادرة وأن لاتتوقف.

يُذكر أن معرض تدوير جاء بمبادرة ورعاية رئيسية من شركة التميمي لتثقيف المجتمع بأهمية المحافظة على البيئة وإعادة تدوير المواد “تثقيف وترفيه” ورعاية الشركة السعودية للكهرباء ومشاركة من وزارة البيئة والمياه والزراعة والذي يقام في حديقة الشيخ علي التميمي بمحافظة الخبر من 21 حتى 25 نوفمبر.

انطلقت فعاليات المعرض التثقيفي البيئي الأول بالمنطقة الشرقية معرض تدوير تحت رعاية كريمة من سمو أمير المنطقة الشرقية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف آل سعود, وشهد المعرض توافد العديد من العائلات والأطفال خلال اليوم الأول والثاني والإستفادة من الأركان المشاركة في المعرض من مؤسسات حكومية وشركات خاصة تهدف إلى عرض تجاربها حول إعادة تدوير المواد وتحويلها إلى مواد صالحة للإستخدام والإستفادة منها في المنزل خاصة.