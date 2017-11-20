4073 زيارة طبية نفذها الطب المنزلي في تيماء العام الماضي

قالت الصحة في تبوك أن برنامج الطب المنزلي بمستشفى تيماء نفذ خلال العام الماضي 4073 زيارة منزلية لـ 56 مريض مسجل في البرنامج من كبار السن والمصابين بجلطات ممن لديهم أمراض دماغية والأمراض التنفسية المزمنة والأمراض النفسية والعصبية وأمراض الجهاز البولي والأمراض المزمنة مثل الضغط والسكري وأمراض الشيخوخة.

وأوضحت صحة تبوك أن البرنامج يهدف إلى مساعدة المرضى على إستعادة عافيتهم وصحتهم بشكل أفضل كما يوفر لهم الرعاية الصحية في منازلهم لتعزيز شعورهم بالأمان والراحة والدعم وحصولهم على الرعاية في محيط العائلة دون الحاجة لوجودهم في المستشفى أو المركز الصحي ويلبي إحتياجات الرعاية الصحية اللازمة لكل مريض من الناحية الجسدية والنفسية والاجتماعية.

من جانب آخر وفي نقلة نوعية تهدف (الصحة) من خلالها للوصول إلى كافة الفئات المستهدفة بمختلف شرائحهم، فقد أطلقت الوزارة مؤخراً أول عيادة للمرأة والطفل في المجمعات التجارية، وذلك بمركز حياة مول الرياض، حيث تهدف هذه المبادرة إلى تفعيل المشاركة المجتمعية والتعاون بين الصحة والمجتمع، وتقديم الخدمات الصحية وإتاحتها في الأماكن العامة، بالإضافة إلى تقديم الإستشارات الطبية وأنشطة التوعية للمراجعين.

وتشمل مهام هذه العيادة تقديم فحوصات الغربلة، والكشف المبكر عن الأمراض قبل حدوثها، ومنها الفحص البكر عن (سرطان الثدي، سرطان القولون، هشاشة العظام، الضغط)، بالإضافة إلى عمل فحوصات إكلينيكية، وإحالة بعض الحالات التي بحاجة إلى متابعة إلى جهات مرجعية، والتشجيع على أهمية الغذاء الصحي والمتوازن، والحث على الرضاعة الطبيعية، وتوعية النساء، وتقديم المشورة، والتأكد من النمو الطبيعي للطفل وإحالته للجهات المعنية عند الحاجة، والتوعية بأهمية الغذاء الصحي المتوازن للأطفال حسب الفئات العمرية، إلى جانب التوعية بأهمية ممارسة النشاط البدني وتعزيز الصحة .