أمريكي أفرجت عنه كوريا الشمالية قبل سنوات يقتل في ظروف غامضة

بدأت الشرطة الأمريكية تحقيقا في ملابسات مقتل مواطنها أيجالون غوميس، الذي أفرجت كوريا الشمالية عنه في عام 2010 بوساطة الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر.

وأفادت قناة “سي إن إن” الأمريكية الأربعاء بأن شرطيا عثر على غوميس وهو يحترق، في مدينة سان دييغو مساء الجمعة الماضية. وفارق الرجل الحياة قبل وصول سيارة الإسعاف.

وترى الشرطة أن مقتل غوميس، حسب المعطيات الأولية للتحقيق، لم يكن اغتيالا وقد يكون انتحارا.

يذكر أن سلطات كوريا الشمالية اعتقلت غوميس في يناير عام 2010 بعد محاولته عبور الحدود من الصين بشكل غير شرعي، وأصدرت محكمة كورية شمالية بحقه حكما بالأعمال الشاقة لمدة 8 سنوات، إلا أن بيونغ يانغ قررت العفو عنه أثناء زيارة الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر إلى كوريا الشمالية في أغسطس من العام ذاته.