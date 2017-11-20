 وحدة حماية حائل تطلق برنامجا عن كيفية التعامل مع العنف | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 5 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 23 نوفمبر 2017 ميلاديا

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وحدة حماية حائل تطلق برنامجا عن كيفية التعامل مع العنف

وحدة حماية حائل تطلق برنامجا عن كيفية التعامل مع العنف
المناطق - حائل
 بدعم ومتابعة من مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بحائل الاستاذ فريح محمد العياد ..نظمت وحدة الحماية الاجتماعيةبحائل  برنامجاً توعوياً بعنوان ( كيفية التعامل مع العنف ) في الثانوية الثانية للبنات بحائل بحضور  الطالبات و قائدات المدرسة . شاركت خلاله مشرفة القسم الداخلي  حنان الكريديس  في كلمة تعريفية بوحدات الحماية ومادورها في المملكة العربية السعودية
كما أوضح البرنامج التعريف بوحدات الحمايه الاجتماعيه وعن العنف وأسباب وقوعه  والتعريف بمركز البلاغات الموحد.  واليات تلقي بلاغات العنف الاسري و الاجراءات المتخذة لمباشره الحالات
 فيما أوضحت الباحثة  فوزية الشمري عن دور الفريق التنفيذي في اتخاذ الاجراءات حيال استقبال أي حالة عنف وانواع خطورتها متوسطة – حرجة و توضيح مخاطر العنف بين الأسر وكيفية التعامل مع الموقف فِ  حين وقوعه .  واختتم البرنامج بأن الهدف منه السعي وراء تحقيق الأمن للأسر والاستقرار والاصلاح ذات البين .
فيما شكر مدير عام فرع الوزارة بالمنطقة جهود وعمل وحدة الحماية بالمنطقة من ادارة ومشرفين  وابراز الانشطة التي تعزز من دورها الريادي
بالمجتمع .

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