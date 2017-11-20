جولات رقابية في أسواق حائل تكشف عن سلامة العينات المفحوصة من بقايا المبيدات

كشفت نتائج تحليل أجريت على 50 عينة من الخضار والفواكه المحلي والمستورد جمعتها جولات ميدانية لفرق وزارة البيئة والمياه والزراعة وأمانة منطقة حائل عن سلامة العينات المأخوذة من متبقيات المبيدات.

وبين مدير عام الإدارة العامة لشؤون الزراعة في منطق حائل المهندس أحمد الشدوخي أن فرق الوزارة والأمانة خلال جولاتها الرقابية في أسواق الخضار والفواكه في مدينة حائل، وحراج الخضار والفواكه، جمعت عينات من الطماطم والخيار والجزر والبطاطس والكوسة، إضافة إلى عينات من الباذنجان والفلفل الرومي، والقرع البلدي والأمريكي، والعنب، وتم فحصها في مختبرات الأمانة التي أثبت سلامتها.