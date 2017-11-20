 القسم النسائي بمركز التنمية بحائل ينظم فعالية عن اليوم العالمي للسكري | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 5 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 23 نوفمبر 2017 ميلاديا

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القسم النسائي بمركز التنمية بحائل ينظم فعالية عن اليوم العالمي للسكري

القسم النسائي بمركز التنمية بحائل ينظم فعالية عن اليوم العالمي للسكري
المناطق - حائل
بدعم ومتابعة من مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بحائل الاستاذ فريح محمد العياد ..دشن مركز التنمية الاجتماعية بحائل ممثلة في القسم النسائي  فعالية اليوم العالمي للسكري  بالتعاون مع المستشفى السعودي الألماني بحائل
وأوضح مدير مركز التنمية الاجتماعية بحائل الاستاذ سعد الصعب بأن المركز ينظم العديد من الفعاليات ومنها مواكبة القسم النسائي  و جهودها التوعوية بالتزامن مع اليوم العالمي للسكري، مبيناً بأن المركز تسعى من خلال هذه الفعاليات لتوعية المجتمع بهدف تقديم جرعة من التوعية والتثقيف الصحي وتقديم الاستشارات الصحية لمرضى السكري وذويهم.
مشيدا بدعم ومتابعة مدير عام فرع الوزارة بالمنطقة ومساعده لقطاع التنمية والی جهود القسم النسائي ودورها الاجتماعي المعزز للمجتمع .
 فيما شكر  مدير عام فرع الوزارة بحائل فريح العياد تعاون  المستشفی الالماني بحائل والقائمين عليه على عملهم المتميز  في الفعاليات مثمنا اهتمام  مركز التنمية من ادارة  وقائمين وقائمات  علی دعم الانشطة لتعزيز محيط المجتمع .

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