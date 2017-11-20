نائب الرئيس اليمني: إيران مولت ودعمت انقلاب مليشيا الحوثي وصالح ضد الشرعية

أكد نائب رئيس اليمني، الفريق الركن علي محسن صالح، أن إيران مولت ودعمت انقلاب ميليشيا الحوثي والمخلوع صالح على الشرعية اليمنية، لافتاً إلى أن الشرعية وبمساندة من التحالف العربي تخوض حرباً دفاعية عن الشعب اليمني وشرعيته وهوية اليمن.

وأفادت وكالة الأنباء اليمنية بأن الفريق محسن جدد خلال لقائه، سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى اليمن ماثيو تولر، في مدينة الرياض التأكيد على أولوية إسقاط الانقلاب ومحاربة الإرهاب، مثمنًا في الوقت نفسه موقف الولايات المتحدة الداعم للشرعية في اليمن.

وذكر موقع (26 سبتمبر) التابع للقوات المسلحة اليمنية أن الفريق محسن أكد الليلة الماضية إلى حرص القيادة السياسية في بلاده على إحلال السلام وفقاً للمرجعيات الثلاث، مبينا أن الشرعية وحكومتها حققت إنجازات في سبيل إنهاء معاناة اليمنيين التي خلفها الانقلاب وتطبيع الأوضاع وتلبية متطلبات السكان.

من جانبه، جدد السفير الأمريكي، التأكيد على دعم بلاده للشرعية وحرصها على مصلحة اليمنيين وأمنهم واستقرارهم، مؤكداً متانة العلاقات بين البلدين في شتى المجالات ومنها مجال محاربة الإرهاب.