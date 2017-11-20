 أسعار النفط تنخفض بعد صعود الخام الأمريكي لأعلى مستوى في عامين | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 5 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 23 نوفمبر 2017 ميلاديا

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أسعار النفط تنخفض بعد صعود الخام الأمريكي لأعلى مستوى في عامين

أسعار النفط تنخفض بعد صعود الخام الأمريكي لأعلى مستوى في عامين
واس - سنغافورة

تراجعت أسعار النفط اليوم بعد صعود الخام الأمريكي لأعلى مستوى في عامين والذي بلغه في الجلسة السابقة.
وانخفضت أسعار العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 13 سنتا أو ما يعادل 0.2 % إلى 57.89 دولار للبرميل، لكنها ما زالت قريبة من مستوى 58.15 دولار للبرميل الذي بلغته أمس الأربعاء وهو أعلى مستوى منذ 2015.
وبلغت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت 63.14 دولار للبرميل منخفضة 18 سنتا أو ما يعادل 0.3 % عن سعر الإغلاق السابق.

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