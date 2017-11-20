الحربي يرعى احتفالية مكتب الغرب بتكريم ( 25) طالباً من أبناء شهداء الواجب ومنسوبي التعليم المتوفين

رعى مساعد مدير عام التعليم بمنطقة مكة المكرمة للشؤون التعليمية الدكتور طلال بن مبارك الحربي الحفل التكريمي الذي أقامه مكتب الغرب بتعليم مكة بالتعاون مع ” مكتب وفاء ” بإدارة تعليم مكة لتكريم ( 25 ) طالباً من أبناء شهداء الواجب وأبناء منسوبي التعليم المتوفين، صباح يوم الخميس الموافق: 5/ 3/ 1439هـ بمكتب الغرب، بحضور مدير مكتب التعليم بغرب مكة الأستاذ خالد الجابري، ومدير مكتب وفاء بالإدارة الأستاذ سعد العايد الثقفي، ومساعد مدير مكتب الغرب للشؤون التعليمية الدكتور عبد الله الزهراني والمساعد للشؤون المدرسية الأستاذ محمد الحارثي، والطلاب المعنيين بالتكريم والمرشدين الطلابيين والمعلمين المرافقين معهم.

و أعرب المساعد للشؤون التعليمية – في كلمته بهذه المناسبة – عن سعادته الغامرة بمشاركته أبناءه أبناء الشهداء وأبناء منسوبي التعليم المتوفين في هذه الاحتفالية المباركة، معرباً عن فخره واعتزازه بما قدمه آباؤهم من تضحيات عظيمة سواء في الحدّ الجنوبي أو في ميدان التعليم، فكلهم خدموا الوطن وضحّوا من أجله.

ووجّه الدكتور الحربي رسالة لأبنائه المكرمين بأنهم محل اهتمام وعناية الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة في كل شؤونهم، وحثّهم على استمراريه دعواتهم الصالحة لآبائهم المتوفين حتى يكونوا ضمن حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: “وولد صالح يدعو له” ، كما وجّه الحربي رسالة تذكيرية للمرشدين الطلابيين والمعلمين ليكونوا آباءً مخلصين لهؤلاء الأبناء الغالين على الجميع في مدارسهم متابعةً وتوجيهاً ورعايةً واهتماماً ليكونوا لهم سنداً بعد الله في تحقيق استقرارهم النفسي والصحي والاجتماعي والتعليمي، وثمّن لهم جهودهم المخلصة في ذلك التي ليست بغريبة عليهم فهم آباء قبل أن يكونوا مرشدين أو معلمين.

وشكر المساعد للشؤون التعليمية مدير مكتب الغرب الأستاذ خالد الجابري ومساعديه للشؤون التعليمية والمدرسية، ومدير مكتب وفاء بالإدارة، ومنسق التكريم بمكتب الغرب الأستاذ عاطف محمد إسكندر، وكافة الزملاء بالمكتب وقادة المدارس والمرشدين الطلابيين والمعلمين الذين ساهموا في إعداد وتنسيق هذا الحفل الإنساني الجميل لزرع البسمة على شفاه الأبناء المكرمين، ولإشعارهم أنهم محلّ اهتمام وتقدير الجميع.

وفي ختام الحفل كرّم المساعد للشؤون التعليمية أبناءه الطلاب، والتقط معهم الصور التذكارية، وشاركهم بوفيه الإفطار الذي أعده المنسقون للبرنامج، كما كرّم مدير مكتب الغرب ومنسق البرنامج الأستاذ عاطف اسكندر.

وثمّن مدير مكتب الغرب الأستاذ خالد الجابري للدكتور طلال الحربي رعايته الكريمة للحفل التكريمي لأبنائه الطلاب المكرمين، ومشاركته فرحتهم، وتوجيهه لهم كلماته الأبوية الحانية التي أدخلت على نفوسهم البهجة والسرور، وأِشعرتهم بالاعتزاز بآبائهم المتوفين وبأنفسهم، وبمكانتهم الحقيقية في النفوس و المجتمع بأسره.

من جهته شكر مدير ” مكتب وفاء لرعاية أبناء شهداء الواجب ومنسوبي التعليم المتوفين “بإدارة تعليم مكة الأستاذ سعد الثقفي الدكتور طلال الحربي لرعايته الحفل، كما شكر مدير مكتب الغرب ومساعديه ومنسق البرنامج على مبادرتهم الإنسانية النبيلة في إعداد وتنظيم هذا الحفل للأبناء المحتفى بهم، مشيراً إلى أن تكريمهم هو تكريم لآبائهم ” يرحمهم الله جميعاً”، وأوضح أن هذا الحفل هو بداية حقيقية لتكريم مماثل في المكاتب التعليمية الأخرى في مستقبل الأيام سواء في قطاعي البنين أو البنات.