بلدية المبرز تصادر وتتلف 3 طن من أسماك الباعة الجائلة

كشف المتحدث الرسمي لأمانة الاحساء خالد بن محمد بووشل عن انه وامتداداً لحملات المتابعة الرقابية واصلت الامانة ممثلة في بلدية المبرز (قسم الخدمات العامة و وحدة الرقابة الصحية) جهودها في برامج الخدمات العامة والرقابة الصحية بتطبيق الأنظمة واللوائح الوزارية في منع مخالفات الباعة الجائلين في الطرقات والارصفة ، حيث قامت فرق البلدية وبالتعاون مع قوات المهمات والواجبات الخاصة وعدد من الدوريات الأمنية بمنع باعة الأسماك الجائلة نظير مخالفتها للبيع على الطرق في بيئة غير مناسبة صحياً، إضافة إلى ما تخلفه البيع المخالف من تراكم لنفايات الأسماك مسببة انتشار الروائح المزعجة وتشويه المنظر العام ..

وذلك بحسب ما أفاده رئيس بلدية المبرز المهندس عبدالله الشهري والذي أوضح انه تم إزالة “مباسط عشوائية ” تقوم ببيع الأسماك في بيئة غير صحية إضافة إلى وجود كميات كبيرة من الأسماك فاسدة تعرض للبيع بصورة مضللة للمستفيدين ، كما تسببت تلك الباعة في إعاقة الحركة المرورية وتشويه المنظر العام ، وعليه تم الضبط والتحفظ على 7 سيارات للباعة ، وإتلاف 2 طن من الأسماك و 1 طن من الروبيان ، كون تلك المضبوطات غير صالحة للاستهلاك الآدمي، والتحفظ على كافة المعدات والأدوات المستخدمة في البيع والتداول ، والوقوف على موقع ( مزرعة ) اتخذه باعة الأسماك مقر لهم ، والذي جاء إثر بلاغ أحد المواطنين على 940 ، مؤكدا بأن العمل جاري للاستكمال الإجراءات بحسب ما تمليه لائحة الجزاءات والغرامات البلدية، مع استمرارية الجولات الرقابية لفرق الصحة العامة في البلدية لمتابعة ومنع مُخالفات بيع أغذية في ظروف غير مناسبة وإقامة المباسط والاكشاك المخالفة للاشتراطات الصحية واللوائح البلدية .

وأكدت الأمانة على ان المواطن والمقيم يمثلان عين الرقيب لها من خلال الإبلاغ عن مخالفات الاشتراطات الصحية وكذلك إيصال ملاحظاتهم عبر وسائل التواصل المخصصة لذلك ( الرقم المباشر 940 ، الرقم الموحد 920011050 ، قناة التواصل الاجتماعية الواتس آب ‪0548368888