 لهذا السبب .. دراسة تحذر من غسول الفم ! | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 6 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 24 نوفمبر 2017 ميلاديا

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لهذا السبب .. دراسة تحذر من غسول الفم !

لهذا السبب .. دراسة تحذر من غسول الفم !
المناطق - وكالات

نتائج جديدة وخطيرة كشفت عنها دراسة علمية حديثة، حيث وجدت أن استخدام غسول الفم مرتين يومياً يؤدى إلى زيادة كبيرة في خطر الإصابة بالسمنة وتطور داء السكري من النوع الثانى.

ووفقاً لموقع صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، وجد الباحثون أن غسول الفم الذى يحتوى على سائل مضاد للبكتيريا يمكن أن يقتل الميكروبات المفيدة التي تعيش في الفم والتى تحمى ضد الأمراض.

وأشار الباحثون إلى أن الأشخاص الذين استخدموا غسول الفم مرتين في اليوم أكثر عرضة لتطوير مرض السكر بمعدل 55% أو ارتفاع السكر في الدم والمعروف باسم “مرض ما قبل السكر” في غضون ثلاث سنوات.

وقال الباحثون إن هذا هو أول بحث يظهر أن الممارسات الطبية التى تهدف إلى تعزيز صحة الفم يمكن أن يكون لها عواقب غير صحية.

وأوضح مؤلفي الدراسة من كلية هارفارد للصحة العامة، أن كل من جميع أنواع غسول الفم الشعبية تشمل المكونات التي تقتل البكتيريا سواء الجيدة أو السيئة.

ويقدر أن 415 مليون شخص يعانون من مرض السكرى في العالم، ويقدر أن يكون واحدا من كل 11 من السكان البالغين في العالم.

ومع ذلك، حذر الباحثون من عدم استخدام غسول الفم، لافتين إلى أن الشطف مرة واحدة في اليوم قد يكون من المفضل لقتل البكتيريا الضارة.

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