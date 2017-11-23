إعلام قطر يتناول تهديد قائد الحرس الثوري الإيراني للمملكة وكأنه انتصار

زعم قائد الحرس الثوري الإيراني الإرهابي الإيراني اللواء “محمد علي جعفري” خلال مؤتمر دوري عقده اليوم في طهران للحديث حول التطورات الإقليمية أن طهران تتبع سياسة ضبط النفس مع المملكة.

وتبجح جعفري الذي يعرف ضعف القدرات الإيرانية في مواجهة السعودية، أن ” طهران تتبع سياسة ضبط النفس مع المملكة ولا تريد الدخول معها في مواجهة مباشرة.

وليست هذه المرة الأولى التي يتبجح فيها جعفري المتناقض ويجرؤ على تهديد المملكة فقد سبق له أن قال إن السبيل للرد على المملكة هي المواجهة، ثم يأتي الآن ليقول لا يريد المواجهة.

وحول مزاعم المواجهة من عدمها، أثبتت التقارير العسكرية الاستراتيجية عدم وجود تكافؤ بين إيران والمملكة التي تملك قوة عسكرية تفوق إيران بكثير، لذا تحاول إيران بين حين وآخر إثبات تفوقها في تصاريح موجهة للداخل الإيراني لتطمينه في ظل المزيد من التهديدات التي تتعرض لها إيران.

الغريب أن تصريح الإرهابي جعفري تداولة الإعلام نظام الحمدين في قطر بشيء من الفرح، وذهب في تدويلة محاولا إبراز القدرات الإيرانية في مواجهة المملكة.