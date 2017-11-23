 هيئة البيئة: ضبط صهريج محمل بمواد خطرة وإحالة المخالف إلى النيابة العامة ضمن الجرائم الكبرى | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 5 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 23 نوفمبر 2017 ميلاديا

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هيئة البيئة: ضبط صهريج محمل بمواد خطرة وإحالة المخالف إلى النيابة العامة ضمن الجرائم الكبرى

هيئة البيئة: ضبط صهريج محمل بمواد خطرة وإحالة المخالف إلى النيابة العامة ضمن الجرائم الكبرى
المناطق ـ الرياض

أوضح مدير الإدارة القانونية بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة الأستاذ فيصل السواط بأن فريقاً من المفتشين البيئيين التابعين للهيئة ضبطوا هذا الأسبوع أحد المقيمين بعد قيامه بتفريغ حمولة صهريج محمل بمواد خطرة قام بسكبها في إحدى الأراضي المفتوحة بشكل مباشر بمحافظة القريات، في مخالفة صريحة لنصوص النظام العام للبيئة .
وأكد السواط بأنه وفقاً لتكييف الواقعة على أنها من الجرائم الكبرى الموجبة للتوقيف، فقد أشعرت ونسقت الهيئة مع دائرة النيابة العامة بمحافظة القريات وشرطة محافظة القريات حيال هذه الواقعة وذلك لاستكمال الإجراءات النظامية، وتطبيق العقوبات الرادعة بحق المخالف وإلزامه بإزالة المخالفة وإعادة تأهيل البيئة المتضررة.
وبين السواط بأن الهيئة لن تتساهل مع أي تجاوزات ومخالفات بيئية يتم ضبطها على المنشآت والأفراد حيث ستطبق بحق كل مخالف العقوبات النظامية الرادعة الكفيلة بحماية البيئة وصون مواردها الطبيعية .
وأفاد بأن هذه الواقعة حظيت باهتمام ومتابعة شخصية من معالي الرئيس العام للأرصاد وحماية البيئة الدكتور خليل الثقفي، وسعادة محافظ القريات الأستاذ عبدالله الجاسر، ومدير عام فرع الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بالمنطقة الشمالية المهندس ثامر البلوي .
وناشد السواط جميع المواطنين بالإبلاغ عن كل مخالف للنظام العام للبيئة عن طريق الرقم المخصص  للبلاغات (٩٨٨) وذلك لمباشرة حالات التلوث من قبل فرق التفتيش البيئي بالهيئة لضبط المخالفات وتطبيق العقوبات النظامية بحق كل متجاوز.

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