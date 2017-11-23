في اجتماعه مجلس بلدي حائل يقرر ضرورة استكمال إجراءات نزع العقارات الواقعة في طريق الملك عبد العزيز ..ويناقش خدمات المنطقة البلدية

عقد المجلس البلدي لامانة منطقة حائل اجتماعه الدوري 34 برئاسة الاستاذ فهد سعد العامر رئيس المجلس والاعضاء حيث تم مناقشة

إفادة أمانة منطقة حائل بشأن احتياج قصر العشراوات والقرى التابعة لتنفيذ ملاعب وحدائق وحث المجلس الأمانة على سرعة الإجابة عن استفسارات المجلس على أن لا تتجاوز خمسة عشر يوما حسب اللائحة وعند استكمال جميع الردود للموضوع إحالته إلى اللجان بالمجلس حسب الاختصاص وعمل تقرير بذلك وعرضه على المجلس مناقشة إفادة أمانة منطقة حائل بشأن طلب رئيس لجنة التخطيط والأراضي ونزع الملكية بالمجلس تحميل كروكي النطاق العمراني وتم اطلاع المجلس وتمت الإحاطة ومناقشة إفادة أمانة منطقة حائل بشان طلب العضو حمود الهمزاني بخصوص تجميل المساحات الصغيرة بجوار دوار القربة وتم إحالته إلى لجنة الخدمات والصحة العامة بالمجلس للتنسيق مع الجهات المختصة بالأمانة عن إمكانية تنفيذ الطلب والمواقع المشابهة له وموافاة المجلس بذلك ومناقشة إفادة أمانة منطقة حائل بشان طلب العضو حمود الهمزاني بخصوص إنشاء مضمار محاذي لطريق الملك سلمان واحيل إلى لجنة الخدمات والصحة العامة بالمجلس للتنسيق مع الجهات المختصة بالأمانة عن إمكانية تنفيذ الطلب وموافاة المجلس بذلك تم الاطلاع على محضر لجنة الخدمات والصحة العامة بالمجلس الأربعون بالاشتراك مع لجنة الاستثمار بالمجلس بشأن إغلاق بوابات سلمى مول الشمالية وأتخذ المجلس على الأمانة العمل على تنفيذ ما ورد من توصيات بمحضر لجنة الخدمات والصحة العامة بهذا الخصوص لمعالجة نقاطها الثلاثة الموضحة بالمحضر ومناقشة إفادة أمانة منطقة حائل بشأن الموضوع المقدم من احد المواطنين بخصوص تنفيذ طريق في حقروصين تم اطلاع المجلس والإحاطة ويلزم تبليغ المواطن صاحب الطلب بذلك ومناقشة إفادة أمانة منطقة حائل بخصوص اقتراح لجنة المشاريع بالمجلس بالقيام بجولة ميدانية مع المختصين بإدارة المشاريع بالأمانة بخصوص معالجة دوار المنفاخ للقادمين من الشمال وتم إحالة الأمر إلى لجنة المشاريع بالمجلس لمتابعة التنفيذ وموافاة المجلس بذلك و الاطلاع كذلك على محضر لجنة الأراضي والتخطيط ونزع الملكية بالمجلس الأول بشأن محضر اجتماع اللجنة مع إدارة نزع الملكية بالأمانة ووصی المجلس على الأمانة العمل على تنفيذ توصيات ما ورد بمحضر لجنة الأراضي والتخطيط بالمجلس وعلى اللجنة التنسيق مع الجهات ذات العلاقة بشان إنهاء إجراءات نزع العقار لمبنى الشرطة سابقاً وكذلك التنسيق مع المحكمة العامة لبعض استكمال إجراءات نزع العقارات الواقعة في طريق الملك عبد العزيز .

وقرر المجلس على الأمانة سرعة إزالة العقارات المدفوعة تعويضها لأصحابها في حدري البلاد ( الصبيات ) وجميع الحالات المشابهة لذلك .

كما تم في الاجتماع الاطلاع على محضر لجنة الأراضي والتخطيط ونزع الملكية بالمجلس الأول بشأن محضر اجتماع اللجنة مع إدارة الأراضي والتعديات بالأمانة وأكد المجلس على الأمانة العمل على تنفيذ توصيات ما ورد في محضر لجنة الأراضي والتخطيط ونزع الملكية بالمجلس وكذلك التشديد على المكاتب المساحية والهندسية على تحديد الأراضي حسب معالمها على الطبيعة وتوضيح جميع المحتويات الموجودة وعدم رفع أي موقع ما لم يحدد بسور أو عقم ترابي أو شبك والاطلاع على محضر لجنة الأراضي والتخطيط ونزع الملكية بالمجلس الأول بشأن محضر اجتماع اللجنة مع إدارة المنح بالأمانة والزم المجلس على الأمانة العمل على تنفيذ ما ورد بمحضر لجنة الأراضي والتخطيط بالمجلس وموافاة المجلس بذلك ومناقشة إفادة أمانة منطقة حائل بشأن الموضوع المقدم من العضو حمود الهمزاني بخصوص إمكانية وضع مخرج لشارع الأمير تركي بن عبد العزيز من نفق الساعة وتم اطلاع المجلس والإحاطة.

والاطلاع على محضر جولة المجلس البلدي الميدانية للنطاق المكاني للمجلس للقرى الجنوبية ( قصر العشروات , الودي , قفار ) واتخذ المجلس إحالة المحضر إلى رؤساء اللجان لإعداد تقرير وعرضه على المجلس لإكمال اللازم والاطلاع على محضر لجنة الأراضي والتخطيط ونزع الملكية بالمجلس الأول بشأن محضر اجتماع اللجنة مع إدارة تخطيط المدينة بالأمانة واوضح المجلس على الأمانة العمل على تنفيذ ما ورد بمحضر لجنة الأراضي والتخطيط بالمجلس ومخاطبة معالي وزير الشئون البلدية والقروية بسرعة متابعة اعتماد المخطط المحلي .